Также Александр Щерба сообщил о пяти погибших и умерших от ранений.

Граждан Украины нет среди пострадавших в результате стрельбы в Вене.

Об этом посол Украины в Австрии Александр Щерба сообщил в Facebook.

"Теперь уже официально: украинцев среди погибших нет", - заявил посол.

Ранее посол сообщил, что возросло число жертв стрельбы. "Количество погибших и умерших от ран возросло до пяти", - заявил Щерба.

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Автор: Виталий Саенко