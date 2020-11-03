Украинцы не пострадали при теракте в Вене / фото REUTERS
Граждан Украины нет среди пострадавших в результате стрельбы в Вене.
Об этом посол Украины в Австрии Александр Щерба сообщил в Facebook.
"Теперь уже официально: украинцев среди погибших нет", - заявил посол.
Ранее посол сообщил, что возросло число жертв стрельбы. "Количество погибших и умерших от ран возросло до пяти", - заявил Щерба.
Читайте такжеВ Квебеке мужчина в костюме устроил уличную резню на Хэллоуин: двое погибших, пятеро раненых (видео)
Серия терактов в Европе: что предшествовало
- Вечером 2 ноября в Вене началась стрельба в районе Зайтенштеттенгассе. Несколько преступников, вооруженных длинноствольным оружием, открыли огонь по людям, сидевшим в уличных кафе и ресторанах в последний вечер перед началом локдауна в Австрии из-за пандемии. В полиции заявили о шести разных местах, где была стрельба.
- Сначала было известно о трех погибших и не менее 15 раненых.
- Все началось с того, что 16 октября во Франции 18-летний уроженец Москвы чеченского происхождения отрубил голову учителю Самюэлю Пати за то, что тот показывал в школе карикатуры Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда как пример свободы слова. После этого президент страны Эммануэль Макрон пообещал усилить борьбу с радикальными исламистами. Ряд исламских стран выразили свое недовольство риторикой Макрона.
- Позже произошло нападение на церковь в Ницце, который президент Макрон назвал терактом. Там террорист отрезал голову женщине и тяжело ранил нескольких человек, двое из которых погибли.
- После нападения в Ницце Макрон мобилизовал тысячи военных на охрану общественных объектов, в том числе церквей. Также во Франции объявлен максимальный уровень террористической угрозы.
- Также полицейские во французском Авиньоне застрелили мужчину, который пытался напасть на них с ножом. Кроме того, в саудовском городе Джедда террорист с ножом напал на охранника консульства Франции.
- Кроме этого во французском городе Лион 31 октября мужчина устроил стрельбу возле греческой церкви. В результате ранения получил священник.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram