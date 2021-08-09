Телеканал 1+1 демонстрирует высокие показатели телесмотрения. Так, по результатам первой недели августа (2-8 августа), 1+1 держит уверенное лидерство среди всех общенациональных телеканалов Украины. В частности, средняя доля телесмотрения составила 9,0% по аудитории 18-54 (50 тыс.+).

Свои рекордные показатели на этой неделе показали сразу два проекта 1+1 – выпуски инфотеймент-шоу "Твой день" за 4 и 5 августа с доле в 11,0% по аудитории 18-54 (50 тыс.+), а также утреннее шоу "Сніданок. Вихідний " за 7 августа, доля которого составила 17,0%, а это – лучшие результаты проекта с 2016 года.

Главный выпуск ТСН за 8 августа стал лучшей программой дня и всей недели на украинском телевидении, собрав рейтинг 3,4% и долю 15,0% по аудитории 18-54 (50 тыс.+).

Такая приверженность аудитории обусловлена высокой заинтересованностью в контенте телеканала:

В рамках выпусков "Твого дня" 4 и 5 августа ведущие раскрывали самые разные темы – о накопительной системе пенсий, победах украинцев на Олимпиаде в Токио, о новых участниках проекта "Танцы со звездами" и тому подобное;

В выпуске "Сніданок. Вихідний " за 7 августа в студию к ведущим Валентине Хамайко и Александру Попову пришел обладатель олимпийского золота Жан Беленюк, который поделился эксклюзивными подробностями своего участия в соревнованиях;

В главном выпуске ТСН, который вещал из Житомира, говорили о: медальный итог украинцев в Токио; каким был 2018 год для истории Украины; годовщина псевдовыборов в Беларуси и тому подобное.

*Данные overnight на 09.08.2021, Live, 06:00-26:00

Все остальные данные представлены по аудитории 18-54 (50 тыс.+), Данные исследования ТВ аудитории принадлежат ИТК; оператор панели — Nielsen.

Автор: Иван Божко