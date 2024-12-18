Технику на 20 млн грн передал Стальной фронт Ахметова новосозданной бригаде ВСУ

Инициатива Стальной фронт Рината Ахметова передала одной из вновь созданных бригад Сил обороны Украины значительный объем техники и оборудования для усиления обороноспособности на линии фронта.

Помощь включает транспорт, средства разведки, энергонезависимости и инструменты для инженерных работ.

В частности, бойцы получили:

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  • 8 автомобилей - 6 пикапов и 2 микроавтобуса для транспортировки личного состава, быстрой эвакуации раненых и доставки грузов;
  • 40 дронов DJI Mavic с антеннами, кабелями, штативами, запасными лопастями и аккумуляторами;
  • 15 генераторов и 22 зарядные станции для обеспечения электроэнергией в полевых условиях;
  • 3 комплекта Starlink для поддержания стабильной интернет-связи;
  • 100 бензопил и 100 кирок для укрепления оборонительных позиций;
  • 3 планшета для координации подразделений и ведения боевых задач.

Общая стоимость помощи новосозданной бригаде уже превысила 20 млн грн.

"На фронте важна каждая деталь - от дронов, которые помогают вести разведку, до генераторов и зарядных станций, обеспечивающих электроэнергию в критических условиях, - рассказал Антон Гончарук, представитель инициативы Стальной фронт. - Мы тесно сотрудничаем с военными, чтобы оперативно реагировать на их запросы и предоставлять именно то, что необходимо для выполнения задач и сохранения жизни бойцов".

Автомобили, которые передали защитникам, играют важную роль в выполнении задач на фронте. Скорость и мобильность - это то, что часто определяет успех операции. Пикапы позволяют оперативно доставлять снаряжение, эвакуировать раненых, а микроавтобусы служат для перевозки личного состава в самые горячие точки.

"На войне мобильность - это жизнь. Пикапы помогают нам быстро добраться до позиций и выполнить задание, а в критические моменты - эвакуировать раненых под вражеским огнем. Без такой техники мы просто не сможем эффективно воевать", - отмечает военнослужащий бригады, которая получила технику.

Дроны DJI Mavic, которых передали 40 единиц, позволяют вести разведку позиций противника. Благодаря дополнительным антеннам и батареям военные смогут работать дольше и эффективнее.

"Беспилотники на фронте выполняют роль глаз и ушей армии. Поэтому их наличие - это вопрос не просто тактики, а выживания", - добавил представитель инициативы.

Инициатива Стальной фронт Рината Ахметова системно поддерживает украинскую армию с первых дней полномасштабного вторжения. Среди важнейших проектов - производство стальных "крыивок" для укрытия военных, защитных экранов для бронетехники и противоминных тралов. Всего на нужды армии и гуманитарные цели Ринат Ахметов уже направил более 10,6 млрд гривен.

Технику на 20 млн грн передал Стальной фронт Ахметова новосозданной бригаде ВСУ
Технику на 20 млн грн передал Стальной фронт Ахметова новосозданной бригаде ВСУ
Технику на 20 млн грн передал Стальной фронт Ахметова новосозданной бригаде ВСУ