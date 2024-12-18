Технику на 20 млн грн передал Стальной фронт Ахметова новосозданной бригаде ВСУ

Инициатива Стальной фронт Рината Ахметова передала одной из вновь созданных бригад Сил обороны Украины значительный объем техники и оборудования для усиления обороноспособности на линии фронта.

Помощь включает транспорт, средства разведки, энергонезависимости и инструменты для инженерных работ.

В частности, бойцы получили:

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8 автомобилей - 6 пикапов и 2 микроавтобуса для транспортировки личного состава, быстрой эвакуации раненых и доставки грузов;

40 дронов DJI Mavic с антеннами, кабелями, штативами, запасными лопастями и аккумуляторами;

15 генераторов и 22 зарядные станции для обеспечения электроэнергией в полевых условиях;

3 комплекта Starlink для поддержания стабильной интернет-связи;

100 бензопил и 100 кирок для укрепления оборонительных позиций;

3 планшета для координации подразделений и ведения боевых задач.

Общая стоимость помощи новосозданной бригаде уже превысила 20 млн грн.

"На фронте важна каждая деталь - от дронов, которые помогают вести разведку, до генераторов и зарядных станций, обеспечивающих электроэнергию в критических условиях, - рассказал Антон Гончарук, представитель инициативы Стальной фронт. - Мы тесно сотрудничаем с военными, чтобы оперативно реагировать на их запросы и предоставлять именно то, что необходимо для выполнения задач и сохранения жизни бойцов".

Автомобили, которые передали защитникам, играют важную роль в выполнении задач на фронте. Скорость и мобильность - это то, что часто определяет успех операции. Пикапы позволяют оперативно доставлять снаряжение, эвакуировать раненых, а микроавтобусы служат для перевозки личного состава в самые горячие точки.

"На войне мобильность - это жизнь. Пикапы помогают нам быстро добраться до позиций и выполнить задание, а в критические моменты - эвакуировать раненых под вражеским огнем. Без такой техники мы просто не сможем эффективно воевать", - отмечает военнослужащий бригады, которая получила технику.

Дроны DJI Mavic, которых передали 40 единиц, позволяют вести разведку позиций противника. Благодаря дополнительным антеннам и батареям военные смогут работать дольше и эффективнее.

"Беспилотники на фронте выполняют роль глаз и ушей армии. Поэтому их наличие - это вопрос не просто тактики, а выживания", - добавил представитель инициативы.

Инициатива Стальной фронт Рината Ахметова системно поддерживает украинскую армию с первых дней полномасштабного вторжения. Среди важнейших проектов - производство стальных "крыивок" для укрытия военных, защитных экранов для бронетехники и противоминных тралов. Всего на нужды армии и гуманитарные цели Ринат Ахметов уже направил более 10,6 млрд гривен.