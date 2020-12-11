Татьяна Урбанская

Изменение погодных условий – «фишка» смены времен года. И традиционная боль местных властей, которые почти всегда оказываются к зиме не готовы.

Декабрьский мокрый снег, быстро превратившийся в ледяной дождь, не должен был стать для коммунальных служб какой-то диковинкой. Не должен был, но стал

Можно сколько угодно ругать Гидрометцентр, но со своими прямыми обязанностями он, худо-бедно, справляется и предупреждает о «катаклизмах», пусть не сильно, но заранее. Поэтому декабрьский мокрый снег, быстро превратившийся в ледяной дождь, не должен был стать для коммунальных служб какой-то диковинкой. Не должен был, но стал.

Еще с вечера четверга ответственные дворники в отдельных районах Киева усиленно посыпали во дворах песком то, что на глазах превращалось в зеркало. А уже утром пятницы тщательно разбивали сантиметровый слой льда в крошку, чтобы жители столицы не убились, выходя из подъездов. К сожалению, таких дворников на весь Киев не напасешься. Поэтому, даже если повезло не убиться во дворе, при выходе на улицу выбор у населения был не большой – на свой страх и риск идти по проезжей части (которую чистили), либо, понадеявшись на крепость своих костей и гибкость тела, пытаться преодолеть сплошной тротуарный каток, выполняя кульбиты и тренируя растяжку.

Ближе к обеду, когда большинство столичных жителей уже сумели оценить «заботу» о себе со стороны городской власти, «в эфир» вышел мер Киева Виталий Кличко и сообщил, что «Киевавтодор» обрабатывал улично-дорожную сеть в усиленном режиме: «Ночью работали более 300 единиц спецтехники и 36 бригад ручной уборки. Более 270 сотрудников. Также к борьбе с гололедом привлечены 5 тысяч дворников и 60 единиц техники жилищно-коммунальных предприятий». И не только это! Мол, дорожникам пришлось обрабатывать одни и те же участки улиц по несколько раз. Вероятно, поэтому в соцсетях киевляне жаловались, что на своих улицах коммунальной техники, мужественно преодолевающей где-то стихию, не видели ни вечером в четверг, ни ночью, ни утром в пятницу.

Также мер сообщил, что обработка тротуаров, пешеходных переходов и остановок общественного транспорта происходит «постоянно». «Наглая ложь!», - отреагировали киевляне и засыпали страницу градоначальника доказательствами того, как на самом деле приходится добираться до остановок и ходить по тротуарам.

Что-то подсказывает, что завтра в Киеве, к сожалению, будет все то же, что и вчера

Сторонники мера попытались оправдать ситуацию тем, что Киев большой, техники и людей из коммунальных служб, мол, не хватает. Но здесь хочется воззвать не просто к здравому смыслу главного столичного менеджера, а конкретно к его менеджерским компетенциям. На втором сроке «у столичного руля» уже пора бы знать, что любая внештатная ситуация (а гололед, похоже, это именно она), требует адекватной реакции. Не комментария в социальной сети в пятницу днем. А конкретных действий еще в четверг после полудня. Ведь уже в 16-00 четверга у мыслящих людей было понимание, что «дождик» быстро не закончится.

Сегодня ближе к вечеру в КГГА сообщили, что на выходные в столице снова ожидается гололед. Мол, первый уровень опасности, желтый, все сидите дома, дорожники работают в поте лица «без перерыва почти сутки». Но что-то подсказывает, что завтра в Киеве, к сожалению, будет все то же, что и вчера.

Татьяна Урбанская

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