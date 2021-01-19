Татьяна Урбанская

История с задержанием российского оппозиционера Алексея Навального, который вернулся в РФ после долгого лечения в Германии, затмила в украинском сегменте соцсетей даже тему «запрета» в Украине русского языка.

Кто-то недоумевает, что «триумфальное» возвращение «выжившего» сопровождалось цитатой из российского фильма «Брат-2»: «… водочки нам принеси…». Кто-то считает позерством желание человека, который едва вычухался после своего неудачного отравления российскими спецслужбами, добровольно сдаться в лапы этих самых спецслужб. А кто-то возмущается, зачем вообще обращать внимание, что там происходит за поребриком между их диктаторской властью и их беззубой оппозицией.

Но обращать внимание все же стоит.

Вся эта история с отравлением, с одной стороны, просто кричит о некомпетентности российских «штирлицев», которых у нас кто-то все еще считает супер-профи. Мало того, что не смогли устранить неугодного, так еще и на весь мир опозорились со звонком самого Навального одному из предполагаемых отравителей. Хотя, после «туристов» в Солсбери уже не привыкать.

И если действительно хотели убить, убили бы открыто, как Немцова

С другой стороны, недоотравить Навального могли вполне сознательно. Просто хозяину Кремля нужен был не мертвый, а недееспособный потенциальный конкурент. И если действительно хотели убить, убили бы открыто, как Немцова.

А мемчик про «водочку», возмутивший часть украинцев, рассчитан все же не на нас, а на потенциальный электорат. Тех самых «других русских», которые никакие не другие. Мы здесь ни при чем. И, хочется верить, что для большинства из нас эта «водочка» стоит в одном ряду с «Крым – не бутерброд». В конце концов, нам уже пора разучиться восхищаться «другими русскими» и лепить из Навального очередного кумира.

Но не обращать внимания на то, что происходит за поребриком, - проявление инфантилизма. Нам необходимо знать, что происходит в стране, с которой у нас седьмой год идет война. И работать – прямо или опосредованно – на ухудшение ситуации в России. Если политические оппоненты Путина пытаются выбить опору у него из-под ног, не обязательно им помогать, но видеть эти телодвижения – не будет лишним. Если санкции, которых из-за ареста Навального начинают требовать некоторые европейские страны, создают дополнительное давление на экономику РФ и отвлекают Кремль от эскалации в Украине, важно их поддерживать и стараться усилить.

Нас может миллион раз не устраивать и Путин, и Навальный, и Россия со всем ее населением. Но они никуда не исчезнут просто потому, что нам этого хочется.

Татьяна Урбанская

Читайте все статьи автора

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram