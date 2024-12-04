Когда в СЗЧ идут "аватары", их только могут поблагодарить.

Военно-врачебная комиссия (ВВК) не признает диагноза "выгорел" или "устал". Об этом рассказал УП 49-летний главный сержант горно-штурмового подразделения 128 ОГШБр Игорь с позывным Козак.

Он отметил, что СЗЧ - это проблема, которую обсуждают все, но решения пока нет. Как отмечает Козак, есть случаи, когда убегает "аватар" (любитель алкоголя), и его за это еще и благодарят. Но есть и те, кто годами служили в пехоте, участвовали в штурмах, получили ранения и контузии, а теперь просто выгорели. Однако в военно-врачебных комиссиях такого диагноза, как "выгорел", нет.

"В ВВК нет такого диагноза - "выгорел". Руки-ноги на месте? Значит, здоров - вперед! Тогда человек идет в СЗЧ, потому что больше не "вываривает". Лично я не могу его осудить. Люди уже очень уставшие, мотивация по 10-балльной шкале максимум на тройку. А посмотрите, кто приходит, кого мобилизуют с этой "бусификацией"...", - констатирует Козак.

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Он добавил, что сам не пьет с 2014-го, даже пиво... "Впрочем, "аватаров" в армии тоже хватает. Отношение к ним у каждого командира индивидуальное", - отметил военный.

Сам Козак относится к этому строго: в подразделении действует сухой закон. Но двое бойцов нарушали его, когда он отлучался. "Предупреждения не подействовали, поэтому пришлось принять жесткие меры. После этого один перевелся, а другой сбежал в СЗЧ", - сказал он.

Война в Украине: работа ТЦК

По словам экс-командира роты батальона "Айдар", директора Национального антарктического научного центра Евгения Дикого, Украина проигрывает войну, но не Кремлю, а тем, кто противостоит сотрудникам ТЦК, словно они российские оккупанты. По его словам, войну мы проигрываем небольшому селу на Закарпатье, жители которого восстали против ТЦК, и промтоварному рынку "7-й километр" в Одесской области, откуда силой выгнали сотрудников военкоматов.

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