Неделю назад среду украинских педагогов всколыхнула новость о возможных кардинальных изменениях в системе высшего образования Украины. Законопроект о фундаментальной реформе на рассмотрение парламента предложил Кабинет министров.

В Минобразования и Минцифры уверены, что этот документ приблизит украинское образование к европейским стандартам, обеспечив изменения в системе высшего образования, которые "назрели давно". В частности, правительство предлагает с 2024 года отменить заочную форму обучения как советский рудимент образования. Также студенты будут иметь большую свободу действий, ведь они смогут выбирать продолжительность обучения, дополнительные предметы и даже менять специальность после 1-2 лет обучения.

В американском университете неважно, сколько лет должно длиться обучение

Если брать в пример американское образование, то индивидуальная продолжительность обучения - это то, что существует там с самого начала работы университетов. Там не было Советского Союза с его госпланом и указаниями о том, в течение какого периода надо позарез завершить обучение. В американском университете неважно, сколько лет должно длиться обучение, там важно лишь то, закрыты ли все требования программы. Сделаешь ли ты это быстрее всех остальных или дольше - это вообще там никого не волнует.

Необходимость аналогичных изменений в Украине ранее была обусловлена тем, что по такой схеме движется весь прогрессивный мир. А сейчас мы имеем еще и собственную особенность - войну. В частности, из-за этого у украинских студентов уровень знаний становится еще более пестрым. Поэтому всех и нельзя обучать одинаково. Ведь ценность обучения заключается не в количестве лет, а в том, усвоил ли человек знания, достиг ли результатов обучения или не достиг. Нас должно интересовать именно это в первую очередь. А не то, что человек проучился меньше или больше выдуманной кем-то так называемой нормативной продолжительности обучения.

Пока авторы законопроекта предлагают возможность регулировать срок обучения только контрактникам. Однако, скорее всего, эти изменения будут доступны и для людей, которые учатся не только за свой счет.

Положительной в мировой практике и практике частных украинских высших учебных заведений оказалась и возможность избрания студентом дополнительных дисциплин из различных программ. Когда есть определенная обязательная часть предметов программы, которая составляет ее большинство, та часть программы, где студенты выбирают предметы самостоятельно. Потому что за этим кроется идея, что человек зрелый и ответственный. Возможно, не в самом начале, но по ходу обучения она способна будет понять, что именно она хочет изучать.

Опять же, западный мир никогда не имел такого подхода, как в Украине. Западный мир всегда, а чем дальше, тем больше, предлагает студентам самостоятельно выбирать какую-то часть программы.

Такие изменения в Украине нужно было ввести еще позавчера

И такие изменения в Украине не просто насущны. Их нужно было ввести еще позавчера. Это то, о чем многие люди говорили и писали раньше. Ведь студенты поступают в вузы, но ничего не знают о специальностях и программах, на которых будут учиться. Абсолютное большинство из них не понимают, что им придется изучать. Поэтому полезно иметь идею, когда студенты могут войти в какую-то более широкую отрасль. Ведь гораздо легче уже в университете, так сказать изнутри, понять, что предусматривают те или иные предметы, специальности и программы, чем на этапе поступления летом после 11-го класса.

Но эти изменения касаются университетов, которые действительно заботятся о качестве образования. Эти преобразования не будут интересны там, где все "мхом поросло" и никакого качества образования нет.

Хороший университет всегда больше заинтересован в том, чтобы у них на программах учились мотивированные студенты. А мотивированными они становятся только тогда, когда знают, что они выбрали.

И все эти преобразования (гибкий срок обучения, большее количество дисциплин на выбор, возможность поступать не только на специальность, а на какую-то более широкую категорию и потом позже выбирать специальность и т.д.) повысят мотивированность и заинтересованность студентов в том, чтобы действительно получать образование.

Имеющаяся сейчас система образования - это советское наследие

Никто даже не подозревает, что имеющаяся сейчас система образования - это советское наследие. И большое количество документов даже на этом языке написаны все еще - на этом советском языке. Там, что студента подставить в те строки, что какие-то кастрюли, шурупы или сковородки - одинаково. Просто в других сферах у нас уже рыночная экономика, а в образовании у нас еще до сих пор "госплан" царит на самом деле.

Что касается отмены заочной формы обучения, то, если университет качественный, он может нормально обучать и на заочке. Однако проблема в том, что в настоящее время нет программы заочного обучения, в которой действительно будет хорошее качество образования. Эта система превратилась в откровенные и почти неприкрытые схемы. Когда одни делают вид, что принимают какие-то экзамены, другие - что они их сдают. И просто в конце выдают диплом.

В общем заочка как форма обучения - ни хорошая, ни плохая. Но то, как у нас ее реализуют - стыд. Здесь, как и в любой другой форме обучения, все зависит именно от качества и репутации университета. Ведь дневная форма так же может быть спрофанирована, просто у этой профанации больше свидетелей.

Сейчас к предложенным правительством изменениям готовы те, кто уже давно пытается работать и работает именно в режиме качественного высшего образования. Но заведениям, которые никогда о качестве не думали, все равно. Кому-то даже будут мешать эти изменения.

Стоит признать, что сейчас меньшинство заведений работает в режиме качественного высшего образования. Поэтому, вероятно, и не будет высокой поддержки этих изменений в среде наших университетов. Изменения однозначно вызовут сопротивление. Его будет много.

Сознательных студентов в Украине не хватает как кислорода

Поэтому активная поддержка будет со стороны меньшинства учреждений, которые действительно беспокоятся об уровне образования. Потому что им важно, чтобы студенты были сознательны и мотивированы. А все новации, которые предлагает этот законопроект, - это о сознательных студентах. К сожалению, сознательных студентов в Украине не хватает как кислорода. Нам их надо больше, нам надо больше взрослого и ответственного отношения к своему обучению.

Однако, если не будет мешкать парламент, то следующий учебный год уже может начаться с учетом вышеупомянутых нововведений.

Первый проректор Киевской школы экономики Егор Стадный