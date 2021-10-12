Ранее судью оштрафовали на 850 грн за нарушение ПДД, что привело к повреждению улицы.

Судью Деснянского районного суда Киева Светлану Колегаеву оштрафовали и лишили водительских прав на один год за управление автомобилем в нетрезвом состоянии.

Об этом сообщается на странице проекта Prosud в Facebook.

"17 тыс. гривен штрафа и лишение водительских прав на 1 год – такое решение только что вынес Оболонский райсуд в отношении своей коллеги Светланы Колегаевой", - говорится в сообщении.

Напоминается, что в июле в Оболонском районе Киева машина под управлением Колегаевой вылетела с дороги, сбила столб и остановилась, врезавшись в дерево. При этом машина чуть не сбила пешеходов. Отмечается, что Колегаева на рассмотрение дела не явилась.

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Несколько дней назад Колегаеву оштрафовали на 850 грн за нарушение правил дорожного движения, что привело к повреждению улице.

Оболонский райсуд признал Колегаеву виновной в нарушении правил дорожного движения и постановил взыскать с нее штраф в размере 850 гривень. Адвокат в комментарии журналистам тогда заявляла, что обжалует это решение.

СМИ отмечали, что в суде рассматривалось отдельно производство против Коллегаевой относительно протокола об управлении авто в состоянии опьянения. Тогда по нем еще решения не было.

Светлана Колегаева до сих пор работает в Деснянском райсуде Киева. Во время Революции Достоинства женщина выбирала меры протестующим, одного из которых посадила на 30 дней в СИЗО.

Автор: Дмитрий Хилюк