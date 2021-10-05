В зале суда ни обвиняемой, ни прокурора не было, была только представительница нарушительницы.

Судью Деснянского райсуда Киева Светлану ыолегаеву, которая избирала меры пресечения гражданам за участие в Революции Достоинства, оштрафовали на 860 гривень за повреждение улице в результате ДТП.

Об этом пишет Watchers Media.

21 июля Колегаева на AUDI в Оболонском районе Киева вылетела с дороги и влетела в столб, чуть не сбив пешеходов. Разъяренные киевляне не хотели отпускать нарушительницу и вместе дождались приезда правоохранителей.

Некоторые очевидцы настаивали на том, что женщина имела признаки алкогольного опьянения. Но проходить "драгер" водитель отказалась, пожелав пройти процедуру у нарколога.

Читайте такжеРади кортежа Зеленского перекрывали Крещатик-соцсети (видео)Нарушительницу удалось идентифицировать благодаря активистам, поскольку на сайте пресс-службы патрульных виновницу аварии вспоминали без упоминаний о фамилии или должности судьи.

На место ДТП немедленно прибыл мужчина, который пробовал вывезти Колегаеву и повторял: "Уважаемая женщина, судья". На видео также попало удостоверение судьи.

Как пишет издание, в зале суда ни обвиняемой, ни прокурора не было, была только представительница нарушительницы. Адвокат требовала провести дополнительную экспертизу, однако суд отказал. Сама Колегаева утверждала, что аварию вызвала якобы неисправность авто.

Оболонский райсуд признал Колегаеву виновной в нарушении правил дорожного движения и постановил взыскать с нее штраф в размере 850 гривень. Адвокат в комментарии журналистам заявила, что обжалует это решение.

Издание отмечает, что в суде рассматривается отдельно производство против Колегаевой относительно протокола об управлении авто в состоянии опьянения. В нем еще решения нет. Однако неизвестно, подтвердилось ли состояние опьянения у самой Колегаевой, поскольку патрульные информацию о ДТП не обновляли.

Светлана Колегаева до сих пор работает в Деснянском райсуде Киева. Во время Революции Достоинства женщина выбирала меры протестующим, одного из которых посадила на 30 дней в СИЗО.

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Автор: Яна Ставская