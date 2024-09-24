Однако решение суда до сих пор не выполнено.

18 сентября 2024 года Лохвицкий районный суд Полтавской области принял решение в пользу Павла Савчука, бывшего заместителя директора по правовым и корпоративным вопросам ПАО "Укрнафта" и АО "Укртатнафта", признав его увольнение незаконным.

Суд не только восстановил Савчука в должности, но и обязал компанию выплатить ему средний заработок за время вынужденного прогула, что составляет более 4,6 миллиона гривен. Павел Савчук прокомментировал решение суда:

"Меня незаконно уволили с должности, я с этим категорически не согласился и обратился в суд. Суд долго рассматривал иск, а представители АО "Укртатнафта" постоянно что-то придумывали, но все же мой иск был удовлетворен, и все незаконные приказы Корецкого (Сергей Корецкий, директор ПАО "Укрнафта" и АО "Укртатнафта" - Ред.

Однако решение суда до сих пор не выполнено. "По состоянию на данный момент Корецкий как директор нарушает Конституцию Украины и не выполнил Решение Суда относительно моего восстановления в должности и уплаты заработной платы, а потому это будет выполнено принудительно в рамках исполнительного производства", - говорит Савчук.

По его словам, есть большая вероятность, что предприятие подаст апелляцию, пытаясь избежать исполнения решения суда.

Савчук также объяснил обстоятельства своего увольнения, отметив, что его работа стала неудобной для руководства после того, как он отказался выполнять определенные указания:

"Менеджеры приходят на государственное предприятие и ведут себя так, будто это их частная фирма. Когда в твою работу противоправно вмешивается бекофис Корецкого - ты становишься врагом, когда отказываешься выполнять указания гражданки Оксаны Волынец (заместитель Корецкого - Ред), а потом на предприятии внезапно появляется лицо, под которое создают новую должность "советник по юридическим вопросам", тебя, как неугодного, не пускают на рабочее место охранники, а в табеле фиксируют, что ты отсутствуешь на работе. В результате меня уволили за мнимый прогул. Почему так произошло? Это надо спросить у Корецкого, если вы его найдете", - сказал Савчук.

Кроме этого, он поделился своими мыслями относительно этой ситуации.

"Я считаю, что на государственном предприятии такого не может и не должно быть, тем более во время военного положения. Они просто воспользовались тем, что никто не приезжает с проверками и не контролирует их, поэтому делают все, что хотят. Надеюсь, в будущем мы дождемся независимых проверок, которые разберутся, что на самом деле происходит на государственном предприятии", - говорит Павел Савчук.

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