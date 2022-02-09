Мужчину освободили в зале суда.

В Афинах суд в среду, 9 февраля, принял решение о возвращении в Украину ветерана АТО Александра Радкевича.

Как сообщил УНИАН Димитриос Димитриадис, почетный консул Украины в Греции и адвокат, занимающий делом Радкевича, решение было принято в пользу ветерана. Как уточнил адвокат, он будет освобожден в течении ближайшего времени.

Дело Александра Радкевича: что известно

Александр Радкевич - украинский военный. В 1990-х был водителем-механиком танка. Когда началась война, сперва был волонтером, потом вновь вернулся в армию, воевал на Светлодарской дуге на Донбассе.

В октябре 2021 года он отправился на отдых в Грецию, где был задержан как фигурант "дела 13 января" (штурм Вильнюсской телебашни). Речь идет о столкновениях 1991 года в Вильнюсе, когда высшее советское руководство военными методами пыталось вернуть Литву, в состав СССР. Кульминацией противостояния стал штурм советскими войсками и спецназами вильнюсского телецентра. Тогда погибли 14 литовцев, один боец подразделения "Альфа", было ранено около 800 человек.

Литовский суд присудил ему 4 года лишения свободы.

"Обвиняемый Александр Радкевич принимал участие в военной атаке возле Дома печати, обеспечил воздушно-десантным подразделениям возможность пробраться к зданию, опасно маневрируя на территории здания, устрашал людей", - говорится в приговоре оглашенном в 2019 году.

Радкевич не скрывался от следствия и давал показания, но не знал ни о приговоре, ни об уже проигранных апелляции и кассации. Литовский адвокат также подтвердил, что не смог оповестить его.

В Литве признают, что при заочном процессе обвиняемый не мог защитить себя в полной мере, и предполагают, что дело могут пересмотреть после экстрадиции.

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