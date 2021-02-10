Преступную схему с ежегодной прибылью в 2 миллиона долларов организовал бывший ректор одного из медицинских вузов,

В Киевской области правоохранители разоблачили мошенническую схему прохождения студентами-медиками экзамена «Крок».

Читайте такжеНа Харьковщине будут судить группу мошенников, которые более трех лет обманывали предпринимателейКак сообщает пресс-служба офиса генпрокурора, разоблачены три человека по факту мошенничества (ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины).

По данным следствия, бывший ректор одного из медицинских вузов, имея широкий круг знакомств в Министерстве здравоохранения и госорганизации «Центр тестирования», вместе с двумя помощниками организовали схему прохождения студентами-медиками внешнего независимого оценивания профессиональной компетентности «Крок».

«За вознаграждение от 3 тыс. долларов США он обещал решить вопрос с успешной сдачей лицензированных экзаменов и получением соответствующего сертификата. Получив «заказ», экс-ректор предлагал преподавателям и студентам-отличникам за 500 долларов сдать интегрированный тестовый экзамен вместо клиента», - говорится в сообщении.

Для этого он вместе с двумя соучастниками меняли фотографию в паспорте заказчика на фото подставного студента, который успешно сдавал экзамен, получал сертификат и возможность продолжения дальнейшего обучения на медицинском факультете.

Сейчас уже установлен ряд эпизодов сдачи экзамена по поддельным паспортам граждан Украины и более 60 случаев неправомерного получения сертификатов об успешном прохождении тестов по указанной мошеннической схеме. Ежегодная прибыль от такой деятельности составляла около 2 млн долларов США.

Детали расследования

Во время проведения санкционированных обысков по месту жительства лиц и местами проведения экзаменов правоохранителями обнаружены и изъяты экзаменационные работы подставных студентов, документация о проведении экзаменов, паспорта граждан Украины с явными признаками подделки, средства связи, которые использовались участниками операции, денежные средства, бланки сертификатов об успешном прохождении экзамена и тому подобное.

Сейчас решается вопрос об уведомлении о подозрении трем лицам.

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Автор: Юлия Янкевич