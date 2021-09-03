Первый набор студентов в горно-металлургический университет "Метинвест Политехника" запланирован на сентябрь 2022 года.

Группа компаний "Метинвест" вложит 30 миллионов евро в строительство в Мариуполе первого в Украине частного технического вуза "Метинвест Политехника".

Об этом сообщали пресс-служба компании.

Отметим, университет "Метинвест Политехника" был учрежден в июне 2020 года группой компаний "Метинвест". Его основными целями стали появление в Украине высшего образования европейского уровня и развитие нового формата высшего образования в стране. Университет будет специализироваться на обучении студентов, которые выбрали для себя технические специальности, нынче востребованные на рынке труда. При этом лучшие студенты гарантированно получат рабочее место на предприятиях "Метинвеста", а также дополнительные финансовые и прочие мотивации.

Университетский комплекс расположится в центре Мариуполя на проспекте Мира, 105 А, позади площади Свободы. Уже в 2022 году здесь появится вся необходимая для обучения и комфортной жизни студентов инфраструктура – учебный корпус, общежитие, спортивный комплекс и парк.

Дизайн-проект учебного корпуса разработан нидерландским бюро MASA Architects архитектора Хироки Мацууры. В 12-этажном корпусе общей площадью около 11 тысяч кв. м разместятся 15 лабораторий, конференц-зал на 400 человек, лекционные аудитории, современная техническая библиотека, аудитории для изучения компьютерных наук. Здание университета будет построено по самым современным технологиям из стали "Метинвеста".

На этом же участке появится 6-этажное общежитие для студентов общей площадью около 6 тысяч кв. м. В проекте предусмотрена блочная система комнат, где в каждом блоке на две-три комнаты будет своя кухня-столовая и санузел. В общежитии также запланированы тренажерный и фитнес-залы, медкабинет и прачечная. В университетском городке также будет свой спортивный комплекс и парк, которые будут открыты для всех жителей Мариуполя.

На данный момент проводятся подготовительные работы к запуску университета – формируется штат, который уже насчитывает 11 докторов и 22 кандидата наук, разрабатываются учебные программы, с международными партнерами согласовываются условия по оборудованию лабораторий, договаривается об их вовлечении в образовательную работу. При этом для преподавания в вузе привлекаются ученые и практики из Германии, Польши, Португалии, а также украинские педагоги из других вузов и специалисты из "Метинвеста".

Кроме того, "Метинвест Политехника" создает коллаборации с ведущими вузами Украины. В частности, в июне 2021 года университет заключил меморандум о сотрудничестве с Киевским политехническим институтом имени Игоря Сикорского. Совместно вузы будут готовить бакалавров, магистров и ученых в сфере металлургии и горного дела. В частности, студенты "Метинвест Политехники" смогут обучаться в КПИ, а студенты КПИ получат возможность проходить практику на предприятиях "Метинвеста", чтобы максимально соответствовать современным требованиям бизнеса, а стажировки на производстве для преподавателей КПИ помогут им лучше разбираться в современных технологиях. В долгосрочной перспективе в планах вузов – формирование научных школ, создание научно-практического хаба, выход на международные научные площадки и реализация программ двойных дипломов.

Как сообщал УНИАН, первый набор студентов в горно-металлургический университет "Метинвест Политехника" запланирован на сентябрь 2022 года.

Автор: Григорий Бондарь