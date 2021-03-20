Замглавы МВД считает, что на протесте в Киеве в поддержку Стерненко были люди, которые заказали провокации.

Причастные к беспорядкам под Офисом президента во время акции в поддержку Сергея Стерненко понесут ответственность за хулиганские действия.

Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в эфире "Радио Свобода", передает РБК-Украина.

По его словам, на протесте в Киеве есть люди, которые заказали провокации. Но полиция, по его словам, не поддастся на эти провокации и у них есть достаточно сил, чтобы обеспечить порядок.

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"Заказчики этой провокации мечтают, чтобы вышла полиция и пролилась кровь. После этого президента обвинят в том, что он использует силу на мирных митингах. Мы не будем идти на пути к провокациям. У нас достаточно сил для того, чтобы защитить общественный порядок, чтобы все уладить", - заявил Геращенко.

Замглавы МВД также добавил, что некоторые протестующие понесут ответственность за хулиганские действия, в частности, за порчу государственного имущества.

"Большинство митингующих - это честные свободные люди, которые пришли и спокойно себя ведут. Однако есть несколько десятков человек, которые зафиксированы на видео с разных ракурсов. И они будут нести ответственность за хулиганские действия, порчу государственного имущества, за разбитие стекла", - подчеркнул он.

Акция в поддержку Стерненко: что происходило

Дело Стерненко: что известно

23 февраля Приморский райсуд Одессы назначил Стерненко наказание в виде лишения свободы на 7 лет и 3 месяца с конфискацией половины имущества по делу о похищении местного депутата, участника антимайдана Сергея Щербича.

Его и еще одного обвиняемого по делу Руслана Демчука взяли под стражу в зале суда и увезли в СИЗО, где они будут находиться до вступления приговора в законную силу.

19 марта суд в Одессе отклонил апелляцию на приговор Стерненко и оставил его под стражей.

Кроме того, Приморский райсуд Одессы с сентября 2020 года рассматривает дело по обвинению Стерненко в умышленном убийстве Ивана Кузнецова, который напал на него, и незаконном ношении холодного оружия.

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Автор: Александр Топчий