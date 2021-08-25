65 эвакуированных граждан Афганистана попросили о предоставлении статуса беженца в Украине по прибытии из Кабула.
Об этом в комментарии УНИАН сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.
Он напомнил, что украинская власть уже сделала три эвакуационных рейса из Кабула и более 250 пассажиров прибыло в Украину, среди которых были украинские граждане и иностранцы (среди иностранцев большую часть составляют граждане Афганистана). В Украину также были эвакуированы журналисты, общественные деятели, которые опасались за свою жизнь на территории Афганистана.
"Те граждане Афганистана, которые нуждались в помощи от Украины, и которые понимали, что им некуда в дальнейшем отбыть за пределы Украины, они обратились во время мероприятий пограничного контроля, во время оформления их в пункте пропуска с заявлениями о предоставлении им статуса беженца. Всего таких 65. Все они переданы представителям миграционной службы, которые в дальнейшем будут рассматривать их заявления, которые будут опекать их до завершения рассмотрения этих заявлений", - сказал Демченко.
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Он добавил, что среди граждан Афганистана были и такие лица, которые имели родственников в других странах или местах пребывания. По прибытии в международный аэропорт "Борисполь", они покупали билеты на рейсы в другие страны мира.
Талибан захватил власть в Афганистане
- 15 августа талибы заявили о захвате всей территории Афганистана, в том числе и столицы - Кабула.
- Министр внутренних дел Афганистана Абдул Сатар Мирзаквал в видеообращении заявил, что столицу передадут талибам мирно.
- Стало также известно, что представители "Талибана" в президентском дворце в Кабуле обсудят подготовку к смене власти. Также 15 августа президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и вылетел в Таджикистан. 18 августа стало известно, что Гани со своей семьей находится в Объединенных Арабских Эмиратах.
- Группировка Талибан 19 августа провозгласила новое государство на подконтрольной ей территории – Исламский Эмират Афганистан.
- Представители Талибана объявили в стране всеобщую амнистию и заявили, что намерены поддерживать мирные отношения со всеми странами. Они также пообещали, что женщинам будут предоставлены права, но "в рамках Ислама". Тем не менее приход талибов к власти спровоцировал панику и бегство людей из страны. Многие помнят жестокое правление Талибана в девяностых, когда в обществе действовал крайне жесткий режим шариата.
- Украина уже тремя рейсами возвращала украинцев из Афганистана. В частности, 23 августа были эвакуированы 98 человек: 41 украинец и 57 афганцев.
- 19 августа Международный валютный фонд приостановил помощь Афганистану. 25 августа стало известно, что Всемирный банк прекратил финансирование проектов в Афганистане.