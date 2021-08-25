Заявления о предоставлении статуса беженца рассматриваются Государственной миграционной службой Украины.

65 эвакуированных граждан Афганистана попросили о предоставлении статуса беженца в Украине по прибытии из Кабула.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

Он напомнил, что украинская власть уже сделала три эвакуационных рейса из Кабула и более 250 пассажиров прибыло в Украину, среди которых были украинские граждане и иностранцы (среди иностранцев большую часть составляют граждане Афганистана). В Украину также были эвакуированы журналисты, общественные деятели, которые опасались за свою жизнь на территории Афганистана.

"Те граждане Афганистана, которые нуждались в помощи от Украины, и которые понимали, что им некуда в дальнейшем отбыть за пределы Украины, они обратились во время мероприятий пограничного контроля, во время оформления их в пункте пропуска с заявлениями о предоставлении им статуса беженца. Всего таких 65. Все они переданы представителям миграционной службы, которые в дальнейшем будут рассматривать их заявления, которые будут опекать их до завершения рассмотрения этих заявлений", - сказал Демченко.

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Он добавил, что среди граждан Афганистана были и такие лица, которые имели родственников в других странах или местах пребывания. По прибытии в международный аэропорт "Борисполь", они покупали билеты на рейсы в другие страны мира.

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Автор: Виталий Саенко