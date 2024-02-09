Всего расследовали более 150 производств за уклонение от мобилизации.

На Черниговщине в 2023 году расследовалось 152 производства по фактам уклонения от призыва на военную службу. Об этом сообщили в Черниговской ОВА.

Согласно информации, в части уголовных производств обвинительные акты не передавались в суд. Это обусловлено тем, что после внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований лица прибыли для прохождения военной службы.

Также в прошлом году суды вынесли 53 обвинительных приговора, которыми лица, уклонившиеся от призыва, приговорены к уголовным наказаниям. В части из них осужденные были освобождены от отбывания наказания с установлением испытательного срока.

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В то же время, как сообщает Черниговская областная прокуратура, такие меры не побудили виновных к выполнению обязанности по защите государства. Поэтому сейчас прокуроры занимают принципиальную позицию относительно применения к обвиняемым по ст. 336 Уголовного кодекса лиц реальной меры наказания.

Со второго полугодия прошлого года суды области вынесли 12 приговоров, в 7 из которых человек приговорен к наказанию в виде лишения свободы.

Уклонение от мобилизации: другие дела

Житель Закарпатья отказался от мобилизации из-за "плохого состояния здоровья", хотя после прохождения ВЛК был признан ограниченно пригодным. Мужчину приговорили к пяти годам заключения. Впрочем, от отбывания наказания его суд освободил, назначив три года испытательного срока.

Похожая история произошла на Сумщине – там ограниченно годного мужчину приговорили к 3 годам лишения свободы за уклонение от мобилизации. По мнению мужчины, медицинская комиссия необъективно оценила состояние его здоровья, не учла состояние его позвоночника.

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