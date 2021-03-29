Подавляющее количество населения очень критически характеризует ситуацию в стране.

Граждан в Украине на сегодня больше всего беспокоят высокие цены и низкий уровень доходов.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют представленные во время пресс-конференции результаты опроса, проведенного "Украинской социологической группой" с 15 по 22 марта.

В частности, как рассказал директор компании "Украинская социологическая группа" Александр Левцун, опрос показал, что подавляющее количество населения очень критически характеризует ситуацию в стране.

"Почти три четверти опрошенных, а именно 71%, считают, что ситуация развивается однозначно в неправильном направлении или скорее в неправильном. Доля положительных оценок составляет 20%. Как показало исследование, главной угрозой для украинского общества сегодня стала бедность. Проблема нищеты - это основной вызов на сегодня для украинского общества. На фоне спада деловой активности, вызванной локдауном, стремительно падает покупательная способность населения. Высокие цены и низкие доходы - вот, что сегодня больше всего волнует украинцев", - сказал Левцун.

Кроме того, как добавил социолог, большинство респондентов (51,4%) отметили, что их больше всего волнует высокая стоимость питания и жилищно-коммунальных услуг. Низкий уровень доходов беспокоит больше всего 50,9% граждан, война на Донбассе - 36,1%, эпидемия коронавируса - 33,7%.

Как проводился опрос

Опрос проведен во всех областях Украины, кроме оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и Крыма. Опрошено 1 тыс. 213 респондентов в возрасте от 18 лет. Метод проведения - индивидуальное интервью по месту жительства (на дому). Статистическая погрешность не превышает 3%.

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Автор: Леся Лещенко