18 февраля в эфире ТСН на 1+1 покажут спецпроект, посвященный Дню памяти Героев Небесной Сотни. Зрители узнают, как продвигается главное дело Майдана – о расстрелах активистов 20 февраля 2014 года – и когда Украина сможет услышать приговор.

"Мы решили детально проанализировать самое драматическое судебное дело Майдана и показать, что сделано за восемь лет. С течением времени, кажется, внимание к нему угасает, есть общее заблуждение, что ничего не сделано. На самом деле, в досудебном расследовании проведен колоссальный объем работы, в Украине никогда не было столько экспертиз ради одного дела, команда адвокатов семей Небесной Сотни преданны своей миссии и не покладая рук работает все эти годы, судебные заседания идут еженедельно, фактически - судебное дело на финишной прямой. Впрочем, не все так просто", - рассказала заместитель директора департамента по новым форматам 1+1 Ольга Кашпор.

Автор спецпроекта корреспондентка ТСН Алла Хоцянивская покажет закулисье следствия и расскажет, в какой момент оно могло пойти по ложному пути. Съемочной группе ТСН показали все 250 томов дела и вещественные доказательства, которые удалось собрать. Это – пули, что унесли жизни майдановцев, и оружие, принадлежавшее "беркутовцам", расстреливавшим протестующих. Их пытались избавиться, но в 2016 году это оружие достали из озера в Голосеевском районе Киева.

В сюжете зрители увидят эксклюзивное интервью председателя коллегии судей по делам Майдана – Сергея Дячука, за деятельностью которого наблюдает вся страна.

Зрители также услышат актуальные комментарии адвокатов стороны защиты, для которых Дело Майдана стало делом жизни.

На примере одного дела – погибшего на Майдане харьковчанина Евгения Котляра, журналисты ТСН покажут все этапы расследования. Команда ТСН расскажет, почему не удалось установить имя того, кто произвел смертельный выстрел в Евгения – при том, что убийство зафиксировано на видео и воспроизведено посекундно.

"Все видео, на которых зафиксированы трагические события 20 февраля 2014 года на улице Институтской – а это терабайты материала – удалось синхронизировать, следовательно, смогли вычислить конкретных лиц из роты спецназначенцев, которым предъявлены обвинения. Впрочем, для некоторых эпизодов – видео оказалось мало", – комментирует заместитель директора департамента по новым форматам 1+1 Ольга Кашпор.

Какие экспертизы стали ключевыми по делу, когда суд будет готов огласить приговор и понесут ли наказание заочно осужденные – смотрите в спецпроекте "Справа Гідності " 18 февраля в 19:30 только в ТСН.