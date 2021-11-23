Почти треть опрошенных молодых людей сообщили, что не интересуются политикой.

Треть молодежи в возрасте от 14 до 18 лет испытывают гордость за Украину, а 13% – только стыд.

Такие данные социологического опроса на тему: "Поколение молодых украинцев: жизненные приоритеты, политическая активность и социальная память" обнародованы на пресс-конференции в агентстве УНИАН.

Эксперт, кандидат социологических наук (г. Одесса) Елена Фостачук отметила, что большая доля опрошенных (42%) испытывают противоречивые чувства к Украине – гордость и стыд одновременно, 32% опрошенных испытывают гордость за Украину и только 13% – стыд.

По ее словам, чем респонденты моложе, чем более удалены от столицы, тем меньше гордости они испытывают за страну, и, соответственно, наоборот.

Во время опроса определялся уровень осведомленности о политических событиях в Украине и мире. Треть опрошенных молодых людей (29%) сообщили, что политикой не интересуются. Основным источником информации о событиях в равной степени являются форумы, блоги, социальные сети (38%), телевидение (37%), друзья, знакомые, родственники (35% от всех опрошенных).

Читайте такжеБольшинство украинцев в возрасте 14-18 лет, которые хотят уехать за границу, выбирают США и Европу – опросМолодые люди достаточно взвешенно оценивают уровень объективности украинских средств массовой информации.

Более половины опрошенных (54%) считают, что некоторые украинские средства массовой информации (телевидение, радио, газеты) освещают события, происходящие в Украине, объективно, а некоторые – нет.

Количество тех, кто считает, что СМИ освещают события объективно, и тех, кто считает, что необъективно, практически одинаковое: 14% и 15% соответственно.

Ранее стали известны результаты опроса на тему "Поколение молодых украинцев: жизненные приоритеты, политическая активность и социальная память", которые касались войны на Донбассе.

Социологи выяснили, что 55% украинской молодежи в возрасте от 14 до 18 лет считает, что на Донбассе идет война между Россией и Украиной.

Опрос проводился в апреле социологическим информационно-исследовательским центром "Пульс" (г. Одесса) в партнерстве с международным экспертным клубом (МЭК) (г. Киев). Было опрошено 1200 респондентов в возрасте 14-18 лет на всей территории Украины (кроме Крыма и неподконтрольных территорий на востоке Украины).

Автор: Надя Пришляк