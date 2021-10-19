Девочку назвали Вероникой.

Беглый бывший народный депутат Украины Александр Онищенко объявил о рождении дочки.

Фото с новорожденной он опубликовал на своей странице в Facebook.

"Вот снова стал отцом. Жизнь продолжается. Спасибо тебе господи за все", – подписал он снимок.

Девочку назвали Вероникой. У Онищенко всего четверо детей.

Читайте такжеВ Киеве похоронили мать экс-нардепа Онищенко, фигурантку "газового дела" (фото)За пару дней до этой новости экс-нардеп Александр Онищенко заявил, что получил российское гражданство и до конца года намерен отказаться от украинского.

Дело Онищенко: что известно

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины в декабре 2015 года начали расследование дела о хищении средств при добыче и продаже газа по договорам совместной деятельности "Укргазвыдобування", в результате которой государству нанесен ущерб на сумму около 3 миллиарда гривень.

По версии следствия, с января 2013 года по июнь 2016 года члены преступной организации противоправно завладели 1,6 миллиарда гривень, полученными от реализации газа, в результате чего ПАО "Укргазвыдобування" был причинен ущерб в размере более 740 миллионов гривень.

Следствие установило причастность к участию в совершении преступлений 29 человек. Из них семь, в том числе организатор схемы Онищенко, находились в розыске.

В конце ноября 2019 года Онищенко задержали в Германии по запросу НАБУ и САП.

В мае 2020 года Германия отказала Онищенко в предоставлении политического убежища и призвало его немедленно покинуть территорию страны.

А Высший земельный суд Ольденбурга отказал в экстрадиции Онищенко. Судьи решили, что в настоящее время нельзя установить, осуществляется ли уголовное преследование Онищенко в Украине по политическим мотивам. Суд также отменил ордер о его аресте.

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Автор: Катерина Шварц