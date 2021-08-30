Женщина, осужденная к пожизненному лишению свободы, которая работает в Министерстве юстиции Украины, занимает должность советницы главы ведомства.
Об этом пишет "РБК-Украина" со ссылкой на собственные источники в Минюсте.
Имя сотрудницы при этом не уточняется.
"Работает онлайн на специально оборудованном рабочем месте, аналитика данных", - пишет издание.
Накануне о трудоустройстве в свое ведомство осужденной преступницы, которая отбывает пожизненное лишение свободы, сообщил министр Денис Малюська. "Работает нормально. Работодатель и работник довольны", - написал он.
По словам министра, "вообще работать надо всем".
"На шее у государства висеть крайне нежелательно. А в ситуации с пожизненниками это не просто заработок, а и ресоциализация - главная цель, для которой тратятся миллиарды гривень плательщиков налогов. Ради нашей с вами безопасности", - убежден Малюська.