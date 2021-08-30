Ранее о ее трудоустройстве сообщил лично министр.

Женщина, осужденная к пожизненному лишению свободы, которая работает в Министерстве юстиции Украины, занимает должность советницы главы ведомства.

Об этом пишет "РБК-Украина" со ссылкой на собственные источники в Минюсте.

Имя сотрудницы при этом не уточняется.

"Работает онлайн на специально оборудованном рабочем месте, аналитика данных", - пишет издание.

Накануне о трудоустройстве в свое ведомство осужденной преступницы, которая отбывает пожизненное лишение свободы, сообщил министр Денис Малюська. "Работает нормально. Работодатель и работник довольны", - написал он.

По словам министра, "вообще работать надо всем".

"На шее у государства висеть крайне нежелательно. А в ситуации с пожизненниками это не просто заработок, а и ресоциализация - главная цель, для которой тратятся миллиарды гривень плательщиков налогов. Ради нашей с вами безопасности", - убежден Малюська.

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Автор: Юрий Годован