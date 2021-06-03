Учительница шестиклассника после сердечного приступа до сих пор находится в реанимации.

После гибели ученика во время экскурсии на водопаде Каменка во львовских школах начали массово отменять поездки.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Сообщается, что отныне экскурсии планируют только в присутствии родителей школьников.

Для изучения ситуации на водопад направилась специальная комиссия. Она должна решить, как обезопасить это место для туристов.

Местный сайт Тvoemisto.tv со ссылкой на директора Сколивской ЦРБ Олега Андрусишина сообщает, что учительница подростка после сердечного приступа до сих пор находится в реанимации в состоянии средней тяжести.

По словам медиков, женщине необходимо дообследоваться, ее готовят к компьютерной томографии.

«Когда будет результат, тогда будем решать, каким будет дальнейшее лечение пациентки и где», – заявил врач.

Гибель школьника на водопаде: подробности

2 июня в селе Каменка Львовской области погиб шестиклассник, который вместе с классом приехал на экскурсию к водопаду. Ребенка пытались спасти учителя, местные жители и спасатели, но тщетно.

У классной руководительницы школьника после трагедии случился сердечный приступ, она попала реанимации.

По факту гибели школьника полиция Львовской области открыла уголовное производство.

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Автор: Катерина Шварц