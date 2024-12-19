Отныне при смене места службы в распоряжении на перевод не будет указываться должность военного.

Кабинет министров упростил смену места службы для солдат, сержантов и старшин, устранив потенциальную возможность злоупотреблений со стороны воинских частей. Как сообщила пресс-служба Министерства обороны, отныне при смене места службы в распоряжении на перевод не будет указываться должность военного. Будут указываться только его имя, звание, номер части и номер карточки налогоплательщика.

В министерстве подчеркнули, что именно указание должности позволяло военным частям в отдельных случаях создавать препятствия для перевода. Например, военнослужащего переводили на другую должность в пределах части.

Отмечается, что это позволяло отказать в изменении места службы, поскольку должности в распоряжении и штатном расписании не совпадали. Принятое Кабмином постановление изменит это. Также решение обеспечивает более точное распределение полномочий в процессе подготовки и подписания документов по переводам.

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"Постепенно улучшаем процесс изменения места службы. Сначала запустили этот сервис в Армия+, который убрал несколько бюрократических препятствий. Далее продолжаем его улучшать и учитывать все детали, которыми можно манипулировать и не в пользу защитника. Хотим, чтобы служба для наших военных была эффективной и не сдерживалась искусственными ограничениями", - отметила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.

Последние новости ВСУ

Как сообщал УНИАН, правоохранители сделали заявление об издевательствах над военными 211 бригады Сил поддержки ВСУ. Журналисты выяснили, что командиры издеваются над подчиненными, требуют деньги, применяют насилие, привязывают к деревянному кресту и тому подобное.

Государственное бюро расследований начало расследование уголовного производства по выявлению фактов злоупотребления должностными лицами указанной бригады. В частности, возможных неуставных мер воздействия и насилия к подчиненным.

Отмечалось, что специалисты бюро будут исследовать материалы, собранные в ходе служебных проверок бригады Главной инспекцией Министерства обороны Украины. Также будут изучать сообщения в медиа и социальных сетях об издевательствах над бойцами.

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