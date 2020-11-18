Весной самолет "Мрия" доставил рекордный медицинский груз из Китая, но впоследствии выяснилось, что товары оказались в частном магазине.

Народный депутат от Слуги народа Андрей Мотовиловец дал свое объяснение скандалу с доставкой товаров магазину «Эпицентр» самолетом «Мрия», который встречал лично президент Владимир Зеленский. Инцидент произошел еще в начале пандемии – 23 апреля. Тогда самолет доставил рекордный медицинский груз из Китая, но впоследствии выяснилось, что товары оказались в частном магазине.

В своем интервью the Babel нардеп утверждает, что заказ «Эпицентра» якобы положительно повлиял на международный имидж Украины, так как в небо подняли второй самолет «Мрия».

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«Я отвечу на обвинения 27 анонимных Telegram-каналов: я никогда не был в «Мрии», я не находился в этом самолете, ОП к нему не имеет никакого отношения, мы не принимали участия в его наполнении. Чем там обусловлено появление Зеленского? У нас есть два самолета «Мрия»: один, который сейчас постоянно летает, и второй, который всегда стоял. И заказ "Эпицентра" позволил поднять "Мрию" номер два и улететь в Китай. В подтверждение того, что у нас есть авиастроение и самый большой самолет - символ Украины.

Но директор ДТЭК Иван Лях опубликовал на своей странице в Facebook актуальное фото второго самолета «Мрия», о котором говорил Андрей Мотовиловец. На фото видно, что он не пригоден к полетам, так как стоит без крыльев и хвоста.

Прибытие самолета "Мрия" с гуманитарным грузом: что известно

Самый большой и самый мощный в мире транспортный самолет Ан-225 "Мрия" 23 апреля 2020 года доставил в Украину рекордный медицинский груз из Китая: 12 миллионов масок, 260 тысяч очков и 100 тысяч костюмов для медиков.

Под Киевом рейс встречали президент Украины Владимир Зеленский, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, представители правительства и Офиса президента.

Впоследствии выяснилось, что часть груза оказалась в магазинах "Эпицентра", поскольку он не оплачивался за средства госбюджета.

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Автор: Денис Прядко