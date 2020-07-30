Школьники в Киеве каждый день будут начинать с пения гимна

Соответствующее решение принял Киевсовет в четверг вечером.

Киевская городской совет поддержал проект решения об исполнении гимна Украины столичных школах.

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Об этом сообщил депутат Киевсовета от ВО "Свобода" Олег Бондарчук на своей странице в Facebook.

"Это будет способствовать воспитанию патриотизма среди подрастающего поколения", - подчеркнул он и поблагодарил Тарасу Мацюку, который стал идейным вдохновителем решения.

По словам другого "свободовца" Игоря Мирошниченко, теперь каждый день киевские школьники будут начинать с исполнения гимна.

"Это решение не является нашим ноу-хау. Например, подобным образом каждый учебный день начинают ученики в Соединенных Штатах!", - написал он.

Как сообщал УНИАН, в Министерстве образования и науки предлагают, чтобы дети во время уроков снимали маски, и рекомендовать смешанную форму обучения.

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