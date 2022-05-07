Мальчик был поражен и очень рад, увидев ответ от президента.

12-летний Томас Хэндли из Даремской Тринити-школы в Великобритании написал письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Как рассказали в twitter отдела образования в Англии, послание Зеленскому мальчик вложил в гуманитарную помощь, которую им удалось собрать в школе: 270 посылок с медицинскими средствами, одеждой, едой, туалетно-косметическими средствами и 4 инвалидными колясками.

Сообщается, что школьник узнал о войне и решил написать письмо поддержки "лучшему президенту" и о том, что он "счастлив помогать Украине". Мальчик надеется, что Украина "победит Россию" и что "Путин слишком боится говорить правду о войне".

Когда сотрудники центра для беженцев в Польше нашли письмо Томаса, они пообещали переслать его адресату.

Президент Зеленский решил написать мальчику ответ.

"Спасибо за письмо поддержки. Я в порядке. Спасибо за помощь. Мы надеемся принести мир в Украину и еду для граждан всей страны, и отстроить города. То, что вы пишете в письме, и то, что Великобритания делает для поддержки Украины, вызывает улыбку на моем лице и многих других", – ответил президент Украины.

Как пишет ВВС, Томас был взволнован, получив письмо с Украины.

"Я был рад получить ответ. Моя школа выдала мне сертификат и сказала, что я молодец", - рассказал мальчик.

Вас также могут заинтересовать новости: