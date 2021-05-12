Демонстранты требуют, в частности, установить адекватную цену на уголь.

В Киеве проходит акция протеста шахтеров, которые требуют погасить задолженность по зарплате.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Читайте такжеС матами, алкоголем и "догонялками": на Полтавщине подростки устроили вечеринку на кладбище (видео)Сотня горняков из Луганской, Донецкой и Львовской областей провели акцию на Банковой, а затем отправились к Министерству энергетики.

Также демонстранты требуют установить адекватную цену на уголь, остановить импорт энергоресурсов из России и Беларуси и улучшить условия труда.

Что было до этого

Ранее член комитета Верховной Рады по энергетике и жилищно-коммунальным вопросам, председатель Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец заявил, что шахтеры со всех государственных шахт Украины намерены 12 мая приехать в Киев на бессрочную акцию протеста.

11 мая 2021 года Министерство энергетики достигло договоренности с Министерством финансов по срочному погашению задолженности по заработной плате шахтерам за текущий год, сообщает пресс-служба Минэнерго.

3 сентября горняки железорудной шахты «Октябрьская» в Кривом Роге после ночной смены отказались подниматься на поверхность. Они объявили акцию протеста с требованием повысить зарплату, уволить менеджмент, вернуть льготный стаж по спискам 1 и 2, а также прекратить нарушения при аттестации. Забастовка длилась полтора месяца.

В июне 2020 года шахтеры из разных регионов Украины проводили бессрочную акцию протеста, на которой, среди прочего, требовали погашения перед работниками государственных шахт задолженности по выплате зарплаты.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Яна Ставская