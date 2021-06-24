Долгое время Никифоров работал на европейском канале Euronews, в частности – в штабе канала во французском Лионе.

В Офисе президента заявили, что новым пресс-секретарем Владимира Зеленского станет телеведущий Сергей Никифоров. УНИАН собрал все, что известно о нем из открытых источников.

Никифоров – выпускник факультета журналистики Киевского национального университета им. Тараса Шевченко.

В 2005 году работал на канале К1, в 2006 стал корреспондентом информационного канала «24», в 2006-2007 годах был журналистом криворожского телеканала «Рудана». С 2007 по 2011 годы - корреспондентом «Першого національного».

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Долгое время Никифоров работал на европейском канале Euronews, в частности – в штабе канала во французском Лионе.

Сейчас Никифоров ведет выпуски новостей на канале "Украина 24". Осенью прошлого года он также начал вести утреннее шоу «Ранок чемпіонів» с Талой Калатай.

Как рассказывал журналист в своем интервью, работа позволила ему побывать в самых интересных уголках мира – он жил и работал в другой стране.

«Стоит помнить - не надо вестись на каждый громкий заголовок или на каждую ссылку из социальных сетей. Лучше выбрать несколько источников информации, которые завоевывали доверие к себе годами. Которые не навешивают ярлыки, не дают оценочных суждений», - отмечал Никифоров, говоря о своем подходе к работе.

Судя по Instagram Никифорова, он семейный человек, у него двое детей. Досуг он проводит с мотоциклом.

Напомним, бывший спикер Зеленского Юлия Мендель покинула должность в начале апреля 2021 года, при этом она остается работать на Банковой в роли советника по международным коммуникациям. Назначили ее на должность в июне 2019 года. До этого она работала на телеканалах ICTV, Эспрессо, Интер, сотрудничала с The New York Times.

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Автор: Дмитрий Захаров