За эту недвижимость пять лет назад политик заплатил чуть больше 3,5 миллиона гривень.

Журналистам впервые удалось с высоты птичьего полета заснять голубой особняк со шпилем спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова и двор возле него. Он расположен в пригороде столицы, на одной из центральных улиц Софиевской Борщаговки.

Читайте такжеЖурналисты показали элитный особняк Саакашвили под Киевом (видео)Отснятые кадры показали в программе «Викриття».

Отмечается, что дом политика очень надежно охраняется, как с земли, так и с неба. Он находится в теневой зоне для полетов беспилотников. Но журналистам все же удалось настроиться на нужную волну и заснять двор.

На кадрах видно, что, кроме коттеджа площадью 500 квадратных метров, на территории двора расположен гостевой домик. А автопарк Разумкова не помещается в гараж, поэтому несколько автомобилей стоят прямо на улице.

На крыше дома есть солнечные батареи, а в саду растут фруктовые деревья.

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В доме Разумков живет вместе с женой Юлией и двумя сыновьями.

К их двору ведет идеально уложенная асфальтная дорога, а у ворот дежурит охрана.

Согласно электронной декларации политика, за эту недвижимость пять лет назад Разумков заплатил чуть больше чем 3,5 миллиона гривень.

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Автор: Катерина Шварц