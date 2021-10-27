За одно такое свидетельство заказчик платил в среднем 3 тысяч гривень.

В Сумах семейного врача и его сообщника уличили в продаже международных сертификатов о вакцинации от COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Сумской областной прокуратуры.

По данным следствия, местный житель с помощью одного из мессенджеров подыскивал желающих получить свидетельство без обязательной прививки.

"Данные таких лиц, после перерасчета ими средств на банковскую карточку, мужчина передавал медработнице, которая вносила их в информационную систему Национальной службы здоровья Украины. После чего сведения о вакцинации от COVID-19 появлялись в мобильном приложении "Дия", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, за одно такое свидетельство заказчик платил в среднем 3 тыс. грн.

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Во вторник, 26 октября, во время санкционированных обысков по местам работы и проживания фигурантов уголовного производства правоохранители изъяли компьютерную технику, наличные, медицинские документы.

В настоящее время продолжаются следственные действия. Решается вопрос о вручении медику и его подельнику сообщения о подозрении (ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 361 УК Украины).

Как сообщал УНИАН, недавно генрокурор Ирина Венедиктова рассказала о приговорах за подделку COVID-сертификатов.

Автор: Светлана Макринская