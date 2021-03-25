По версии следствия, Семенченко причастен к созданию незаконного вооруженного формирования - "частной компании", маскировавшейся под прикрытием охранных фирм и общественных организаций.

Жена экс-нардепа и ветерана АТО Семена Семенченко, который фигурирует в деле о создании нелегальной «военной компании», утверждает, что не видела мужа более недели и не общалась с ним.

Читайте такжеСБУ разоблачила незаконную "ЧВК" и сообщила о якобы причастности Семена Семенченко и Евгения Шевченко (видео)

Об этом говорится в сюжете ТСН. Отмечается, что в Печерском райсуде Киева сегодня должно начаться заседание по избранию меры пресечения бывшим военнослужащим батальона «Донбасс» Сергею Акимовичу, Игорю Орленко и Александру Новикову – они фигурируют в деле о незаконной ЧВК.

Под судом собралось немало сторонников обвиняемых и прессы. Однако само заседание, которое должно было начаться еще в 12:00, по состоянию на 14: 00 так и не началось.

На суд прибыла и жена одного из главных фигурантов - Семена Семенченко. Она заявила, что не знает, где ее муж – не видела его по меньшей мере 10 дней, ничего о нем не знает и не общалась с ним. Однако отметила, что к ней также приходили с обыском.

Прокуратура будет просить для Акимовича, Орленко и Новикова арест без права на залог. А вот адвокаты уверены в том, что их подопечных нужно отпустить.

"Мы будем просить просить об отказе в удовлетворении в ходатайстве. И исходя из тех обстоятельств, что нам будет сообщать прокурор, возможно он еще что-то нам сообщит. Поскольку те материалы, которые нам предоставили - они вообще не подтверждают какие-либо противоправные действия, по любой статье уголовного кодекса", - указал адвокат.

Кто такой Семен Семенченко

В 2014 году Семен Семенченко (до смены имени - Константин Гришин) сформировал из добровольцев батальон "Донбасс" для борьбы с боевиками ОРДЛО. Принимал активное участие в АТО.

Избрался в состав Верховной Рады восьмого созыва, был нардепом от "Самопомочи". В 2016 году баллотировался на перевыборах мэра Кривого Рога, но проиграл.

В 2016-2017 годах принимал активное участие и поддерживал мероприятия, направленные на временную блокаду ОРДЛО с украинской стороны.

Разоблачение "ЧВК" во главе с экс-нардепом

Накануне СБУ сообщила о разоблачении и прекращении деятельности незаконного вооруженного формирования, так называемой "частной военной компании".

По данным СБУ, в состав компании входило более 150 человек, а сама организация действовала под прикрытием охранных фирм и общественных организаций.

Подготовка членов "ЧВК" проходила на специально обустроенной тренировочной базе в Киевской области.

В СБУ также утверждают, что контролировали деятельность группы 15 граждан Украины. Среди них - Семен Семенченко и "внештатный агент НАБУ" Евгений Шевченко. По версии следствия, они вербовали ее потенциальных участников, отдавая предпочтение бывшим военным и правоохранителям с опытом участия в боевых действиях.

Также правоохранители считают, что Семенченко и Шевченко "организовали ввоз вне таможенного контроля военных запчастей и товаров двойного назначения из России, которые впоследствии продавали государственным предприятиям оборонной сферы по завышенным ценам".

СБУ отчиталось о проведении около 80 обысков в офисах компании и домах фигурантов. Сообщают об изъятии почти 5,5 тысяч патронов, 7 реактивных противотанковых гранат РПГ-26, ручного пулемета Калашникова, 2 автоматических винтовок, 3 пистолетов, 3 автоматов Калашникова, 7 помповых ружей, 38 гранатометных выстрелов ВОГ-25, 21 гранаты (в частности, Ф-1 и РГД-5), средств связи и тому подобное.

Евгений Шевченко заявил, который никоим образом не причастен к созданию и управлению «ЧВК», и будет защищаться в суде. По его словам. «собственную охранную компанию» создал Семен Семенченко.

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Автор: Дмитрий Захаров