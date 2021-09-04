Кроме того, будет обеспечено дежурство резервных автобусов.

В ночь на 5 сентября общественный пассажирский транспорт Киева будет работать на один час дольше.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации со ссылкой на КП "Киевпастранс".

Изменения связаны с проведением футбольного матча между сборными командами Украины и Франции на стадионе НСК "Олимпийский".

В частности, будет продлена работа маршрутов: троллейбуса– №№ 3, 8, 18, 24, 26, 30, 41; а также трамваев – №№ 1, 8, 28.

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Кроме того, будет обеспечено дежурство резервных автобусов, которые в случае необходимости будут задействованы на маршрутах №№ 33-Т, 55, 69, 99.

Также в ночь с 4 на 5 сентября продлят на один час работу и столичного метро. Возможно ограничение (закрытие) на вход станции "Олимпийская" перед началом футбольного матча и после окончания игры станций "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого".

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Автор: Тамара Отовская