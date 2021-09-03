Также возможно ограничение на вход на нескольких станциях столичной подземки.

В ночь с 4 на 5 сентября в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча между сборными командами Украины и Франции (начало игры в 21:45) работа столичного метро будет продлена на 1 час.

Об этом сообщает Киевская городская госадминистрация со ссылкой на КП "Киевский метрополитен".

Также возможно ограничение (закрытие) на вход станции "Олимпийская" перед началом футбольного матча и после окончания игры станций "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого".

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Украина - Франция: перед матчем

Поединок украинской и французской сборных пройдет в Киеве 4 сентября. Начало встречи - в 21.45.

1 сентября Украина не смогла обыграть Казахстан, а Франция сыграла вничью с Боснией и Герцеговиной (1:1).

Положение в группе D перед матчем следующее: Франция - 8 очков (4 матча), Украина - 4 (4), Финляндия - 2 (2), Босния и Герцеговина - 2 (3), Казахстан - 2 (3).

Друг против друга Украина и Франция ранее играли 11 раз. "Желто-синие" победили в одном матче при четырех ничьих и шести поражениях.

Автор: Екатерина Гирнык