Больше всего граждан разозлила надпись: "Сделан в СССР – таких больше не делают".

Украинский онлайн-магазин "Nusho.shop" попал в скандал в сети, предлагая гражданам подарочные наборы нижнего белья ко Дню защитника и защитницы с провокационными надписями.

Объявление предложения размещено на странице магазина в Instagram. Сейчас там уже десятки гневных комментариев от украинских пользователей, которые обратили внимание на рекламу.

Онлайн-магазин выставил на продажу пары мужских и женских трусов, а также носки темного цвета с надписями в местах интимных зон: "Мужики не плачут – Но лучше не проверять", "Себе помоги – Я сам розберусь".

Однако больше всего граждан разозлила надпись: "Сделан в СССР – таких больше не делают".

Долбанулись со своим сесесером?

Вы еб*** совсем?

Конченный месседж об СССР. Ничего веселого или игривого в этом нет: некстати, кринжово, плодит имперские нарративы, Как будто их нам мало. Фу.

Дно пробито, каким же имб*** надо быть, чтобы такое приобрести, еще и кому-то дарить.

Смотрите. Вы шарите, что наши защитники как раз таки борятся против этого СССР и империализма? Вы шарите, что те, кому будут дарить это, жертвуют своей жизнью, чтобы СССР не имел влияния на нас? Вы там больны?

СССР? Атечества? Вы еб*** дали там, что ли?

У меня Батьківщина, а у вас похоже отечество

Честно, х*** от первой до последней картинки. Даже на знаю, что хуже - прославление сильных баб на фоне слабых мужиков, или то, что вы топите за СССР.

Вам не стыдно писать об ссср??? Днище!!

Ну и ватка. Тот, кто до таких принтов додумался, точно в совках застрял.

Продавайте в дырляндию и луганд*** это барахло! Уро***

Вы серьезно? "Сделан в СССР"...имели бы совесть хоть какую-то элементарную. Надеюсь, на вас жалоб достаточно набрасывают, чтобы ваше дерьмо-бизнес побыстрее закрылся. Еще и герб туда прицепили. Позорище

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Автор: Виолетта Орлова