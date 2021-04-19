Во время тренировок усиленное внимание уделяется отработке действий по защите стратегически важных объектов и границ государства.

Служба безопасности проводит и планирует масштабные многоэтапные антитеррористические учения в большинстве областей Украины.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Во время тренировок усиленное внимание уделяется отработке действий по защите стратегически важных объектов и границ государства. Целью проведения мероприятий является совершенствование межведомственного взаимодействия по противодействию возможным террористическим и диверсионным угрозам", - говорится в сообщении.

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В ведомстве предупреждают, что во время учений в отдельных районах возможно временное введение особого режима, ограничение или запрещение движения транспортных средств и пешеходов, проверка документов, удостоверяющих личность, досмотр автомобилей и др.

СБУ обращается к гражданам Украины с просьбой с пониманием отнестись к временным неудобствам и должным образом реагировать на законные требования правоохранителей.

Кроме того, просят граждан информировать правоохранителей по телефону доверия 0800501482 в случае:

прибытия или пребывания подозрительных лиц, проявляющих повышенный интерес к военным объектам, зданиям органов государственной власти, объектам критической инфраструктуры и местам массового пребывания людей;

появления подозрительных транспортных средств или беспилотных летательных аппаратов вблизи стратегических объектов;

обнаружения подозрительных предметов или средств поражения;

получения информации о намерениях осуществления террористической и диверсионной деятельности или других противоправных действий.

Как сообщал УНИАН, ранее масштабные антитеррористические учения проводились в Херсонской, Харьковской и Сумской областях.

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Автор: Тамара Отовская