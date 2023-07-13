Этот звук долго украинцы не принимали, говорит языковед.

Не все звуки и буквы современного украинского языка были с нами всегда, но сейчас воспринимаются как привычные. Языковед и самый известный учитель Украины Александр Авраменко в эфире "Сніданку з 1+1" рассказал историю звука-путешественника, к тому же, наименее употребляемого в нашем языке.

"Звук "ф" мы позаимствовали. Он пришел к нам вместе с соответствующей буквой и с греческими переводами Библии еще тысячу лет назад. Но долго украинцы не принимали его. Греческое имя "Філіп" известно у нас как "Пилип", а "Фома" - как "Хома", - объясняет он.

То есть, говорит учитель, непривычный для всех славян звук "ф" заменяли своими близкозвучными "п" или же "хв" в разных диалектах.

"Итак, друзья, слышите слово со звуком "ф", знайте: оно - иноязычного происхождения", - подытожил Авраменко.

Самая распространенная языковая ошибка украинцев

Ранее Авраменко рассказывал, что употребление предлога "по" - одна из самых распространенных ошибок украинцев. Поэтому он подготовил тестовое задание: нужно выбрать строку, в котором нет ошибки.

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