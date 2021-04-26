По словам главного государственного санитарного врача Ляшко, в области наблюдается стабилизация эпидемической ситуации распространения COVID-19 и есть все предпосылки перевести регион из "красного" в "желтый" уровень эпидопасности.

С сегодняшнего дня на территории Львовской области отменяется "красный" уровень эпидемической опасности.

Как сообщается на Правительственном портале, такое решение было принято вчера на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

По словам заместителя министра здравоохранения - главного государственного санитарного врача Виктора Ляшко, в области наблюдается стабилизация эпидемической ситуации распространения COVID-19 и есть все предпосылки перевести регион из "красного" в "желтый" уровень эпидопасности.

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"Все пять показателей, по которым проводится мониторинг, соответствуют тем показателям, которые указаны в постановлении Кабинета министров. Видим спад заболеваемости за последнюю неделю минус 27%, а за последние три недели заболеваемость уменьшилась вдвое. Такая же ситуация и с госпитализацией. За последнюю неделю минус 20%, а за последние три недели количество госпитализаций уменьшилось вдвое", - отметил Ляшко и добавил, что также наблюдается стабилизация заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Так, председателю Львовской областной государственной администрации поручено обеспечить соблюдение соответствующих ограничительных противоэпидемических мер, а также ежедневную оценку эпидемической ситуации в регионе, в частности, на уровне объединенных территориальных громад, и при необходимости ввести дополнительные ограничительные противоэпидемические меры, направленные на сдерживание распространения COVID-19.

В "желтой" зоне разрешено:

Накануне мэр Львова Андрей Садовый в своем Telegram писал, что сегодня соберется городская комиссия по чрезвычайным ситуациям, которая примет решение по ослаблению карантина в городе.

Отметим, за минувшие сутки на Львовщине обнаружили 311 новых случаев COVID-19, 13 умерли, 570 выздоровели. Всего в регионе вирус подхватили 127 448 человек.

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Автор: Наталья Ничишина