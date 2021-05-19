Несколько дней назад компания Dronarium провела акцию с поддержку народа Израиля.

Владельцу компании Dronarium Руслану Беляеву стали поступать угрозы из-за того, что усилиями компании с помощью дронов 14 мая в небе над Киевом пролетел 40-метровый флаг Израиля.

Об этом говорится в сообщении Dronarium Украина в Facebook.

Читайте такжеЗеленский поручил организовать возвращение украинцев из сектора Газа"... Мы столкнулись с угрозами в наш адрес от так называемых представителей пресс-центра ХАМАС и местных нацистов. Были попытки взломать наш Telegram-канал и сайт", - сообщили в компании

Заявление в правоохранительные органы подано, вместе со всей информацией об атаке.

К слову, ранее народный депутат Украины Ольга Василевская-Смаглюк предложила ВРУ признать ХАМАС террористической организацией.

Напомним, 14 мая над центром Киева пролетел 40-метровый флаг Израиля, прикрепленный к дрону. Как сообщили в Dronarium, так они решили поздравить Израиль с Днем независимости.

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Автор: Иван Бойко