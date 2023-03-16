Выписать такой рецепт сможет врач любой специальности государственной, коммунальной или частной клиники, или же врач-ФЛП.

Этой весной украинцы смогут выписывать рецепты на лекарства по упрощенной системе: с апреля этого года граждане смогут оформлять для себя электронные рецепты. Напомним, что ранее в Украине ужесточили меры по получению рецепта на антибиотики.

Об этом сообщило Министерство здравоохранения Украины в Facebook, уточнив, что новая методика коснется тех препаратов, которые зафиксированы в Государственном реестре лекарственных средств.

"Электронный рецепт распространится на все готовые лекарственные средства, содержащиеся в Государственном реестре лекарственных средств и подлежащие отпуску по рецепту врача. Выписать е-рецепт сможет врач любой специальности государственной, коммунальной или частной клиники или же врач-ФЛП. Для этого учреждению не нужно иметь договор с НСЗУ", - говорится в сообщении.

В Минздраве отметили, что такой е-рецепт можно будет получить независимо от наличия декларации с семейным врачом, однако пациент должен быть обязательно зарегистрирован в ЭСЗ - электронной системе здравоохранения.

Цифровизация медицинских услуг в Украине

Напомним, что переход украинцев на электронные рецепты действующий министр здравоохранения Виктор Ляшко анонсировал еще весной 2022 года. Тогда чиновник заявлял, что диджитализация медицинской сферы - это важный шаг в развитии этой отрасли.

Ранее украинцы по инициативе Минздрава уже перешли и на электронный больничный. Это случилось в 2021 году.

Это значительно упростило гражданам процедуру оформления временной нетрудоспособности на работе. Ведь с появлением е-больничных, им не нужно бегать к врачам лично, достаточно записаться к нему на онлайн-прием.

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