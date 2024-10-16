Политолог подчеркивает, что регулярное задержание целых сетей наводчиков важно и как предостережение для других российских приспешников.

Россиянам так и не удалось восстановить свои сети в Украине. Служба безопасности Украины ежедневно задерживает тех, кто работает на врага. Об этом пишет политолог, экс-нардеп Александр Черненко.

"Команда Малюка разгромила российские сети в первый год полномасштабного вторжения. И врагу так и не удалось восстановить свои позиции в Украине. С момента вербовки россиянами до задержания такого агента, как свидетельствуют данные многих расследований, проходит немного времени. Те, кто соглашаются работать на РФ, практически гарантированно будут задержаны и надолго или навсегда сядут за решетку", - считает эксперт.

Политолог подчеркивает, что регулярное задержание целых сетей разведчиков важно и как предостережение для других российских приспешников.

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"Россияне активно ищут новых агентов среди местного населения, как правило используя для вербовки социальные сети. Или среди тех, кто ищет быстрого заработка в телеграмме, или вычисляя пророссийские настроения предателей по комментариям", - акцентирует Черненко.

Экс-нардеп отмечает, что многим пойманным предателям грозит пожизненное заключение или длительные тюремные сроки.

"При этом ФСБ и ГРУ не спешит обменивать своих разоблаченных агентов, особенно из числа завербованных украинских граждан", - резюмирует эксперт.

Задержание российских агентов в Украине

Напомним, ранее стало известно, что по материалам СБУ 15 лет тюрьмы получил "крот" ФСБ, который шпионил для РФ на северной границе. Речь идет о 40-летнем помощнике начальника отдела местного пограничного отряда, которого дистанционно завербовала ФСБ.

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