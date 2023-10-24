В разведке считают очень красноречивым то, что сам факт такого разговора в РФ возможен.

В Главном управлении разведки отреагировали на идею бывшего главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина об ударе по Украине ракетой из космоса.

Так, представитель ГУР Андрей Юсов в эфире телемарафона Единых новостей на вопрос о том, какую реакцию у него вызвала информация о заявлении Рогозина, сказал:

"Раньше говорили об обезьяне с гранатой, а сейчас – о Рогозине с ракетой".

Юсов заметил, что Рогозин с одной стороны – "русский нацист, помешанный на имперских идеях", с другой стороны – "не ученый и далек от космической отрасли".

"Очень красноречиво, что сам факт такого разговора, он, конечно, возможен ... Когда-то ракеты запускали для научного прогресса, чтобы покорять космос, а сегодня эти люди могут обсуждать, как использовать это наследие в качестве лома, который должен убивать гражданское население", – добавил Юсов.

Рогозин предлагал ударить по Украине из космоса: детали

Немецкое издание Bild опубликовало материал, в котором сообщается, что бывший глава "Роскосмоса" Рогозин предлагал российскому диктатору Владимиру Путину нанести удар по Украине космической ракетой. Такая идея появилась у него вскоре после того, как он получил травму ягодиц во время удара по ресторану во временно оккупированном Донецке.

Журналисты утверждают, что получили записи разговоров Рогозина с гендиректором ракетно-космического центра "Прогресс" Дмитрием Барановым. Они говорили, в частности, о технических аспектах осуществления такого удара.

Также обсудили потенциальные риски того, что обломки упадут на территории самой РФ. Во время разговора они заметили, что погрешность во время такой атаки может составлять от 50 до 100 км.

Вас также могут заинтересовать новости: