Университет планирует принять первых студентов в 2022 году.

Ученый совет первого негосударственного горно-металлургического университета "Метинвест Политехника" в качестве своих основных приоритетов определил качество образования и востребованность выпускников на рынке труда.

Об этом сообщил ректор университета Александр Поважный по итогам заседания ученого совета вуза, которое на днях прошло в Мариуполе, передает пресс-служба "Метинвеста".

"Лицензии уже получены на 310 бакалавров и на 240 магистров. Все законодательные условия для запуска учебного процесса мы уже прошли. Наши следующие шаги – совершенствование учебных программ, организация образовательной и научной деятельности, развитие международных контактов и создания учебно-материальной базы", – отметил Поважный.

По его словам, на данный момент активно ведутся строительные работы – вырыты котлованы для 12-этажного главного корпуса и шестиэтажного общежития, заложены свайные основания фундамента, готовится площадка под крытый спорткомплекс. Ректор выразил надежду, что подрядная организация уложится в сроки и осенью 2022 года студенты начнут обучение в новом корпусе.

При этом сообщается, что в "Метинвест Политехнике" намерены взять наиболее актуальный опыт международных и украинских партнеров.

"Мы подписали договоры о сотрудничестве с высшей школой управления охраной труда в Катовице, Берлинской Академией сырьевых материалов Европейского института и технологий, национальным университетом "Черниговская Политехника", Днепровским государственным техническим университетом. Это открывает двери нашим студентам в вопросах обмена опытом, доступу к базам партнеров, получению двойных дипломов и многим другим полезным ресурсам", – пояснил руководитель департамента международных проектов Константин Моисеенко.

Как сообщили в пресс-службе, при разработке всех образовательных программ в "Метинвест Политехнике" обязательным условием является применение дуальной системы образования. Во время такой системы студенты два дня изучают теорию с применением современной практической базы в университете, а четыре дня проводят на производстве по той специальности, которую они выбрали.

"Легко сказать, мы новые – значит мы другие. Новые – не значит другие. Стать другими – быть на голову выше остальных. В каждом направлении мы обязаны спрогнозировать, где будет Украина минимум через 10 лет и быть там уже через год. Только тогда мы станем другими и у нас для этого есть все необходимое: финансы, кадры, обеспечение, партнеры, поддержка профильного министерства и основного работодателя – компании Метинвест", – подытожил ректор "Метинвест Политехники".

Напомним, частный технический университет "Метинвест Политехника", строительство которого на данный момент активно ведется в Мариуполе, планирует принять своих первых студентов по программам бакалаврата и магистратуры в 2022 году.

Автор: Иван Бойко