В целом украинцы не ожидают увидеть плоды реформ в ближайшее время.

Лишь 1% граждан чувствуют положительные последствия реформ в Украине, а доля тех, кто имел только отрицательный опыт, составляет 28,4%.

Такие результаты национального опроса обнародовал Фонд «Демократические инициативы имени Илька Кучерива».

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52% респондентов отметили, что успели ощутить последствия реформ, но относятся к ним преимущественно негативно. О том, что как ощутили положительные, так и отрицательные результаты, сказали 23,6% опрошенных.

В целом, отмечают социологи, украинцы не ожидают увидеть плоды реформ в ближайшее время. Почти каждому третьему (27,3%) сложно спрогнозировать свои ожидания, тогда как примерно каждый шестой гражданин (16,7%) ожидает, что последствия реформ будут ощутимы через два-три года.

Первыми признаками необратимости реформ, по мнению граждан, являются увеличение благосостояния их семей (55,6%), положительные темпы роста экономики (49%) и возможность получать качественные услуги от государства (37,2%).

Справка. Полевой этап общенационального опроса относительно общественного привлечения проводился компанией Info Sapiens в декабре 2020 - январе 2021 года. С помощью интервью было опрошено 2040 человек по всей территории Украины, за исключением Крыма и неподконтрольных регионов Донецкой и Луганской областей. Погрешность выборки составляет 2,2%.

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Автор: Инна Андалицкая