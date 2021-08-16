Футболисту стало плохо после первого тайма матча "Обрий-Лановцы" – "Красная Лука".

Умер футболист Андрей Герасимчук из Тернопольской области, который играл за команду "Обрий-Лановцы".

Футболист скончался в воскресенье, 15 августа, поделился в Facebook руководитель отдела инфраструктуры, инвестиций и жилищно-коммунального хозяйства Лановецкого горсовета Сергей Ходанович.

Герасимчуку было 29 лет, ему стало плохо в городе Лановцы в ходе матча "Обрий" – "Красная Лука" во время перерыва между таймами, сообщает zaxid.net со ссылкой на слова представителя команды "Обрий-Лановцы" Андрея Засядько.

По сведениям издания, команда заменила игрока, была вызвана скорая. До ее приезда спортсмен потерял сознание. Приехавшие медики на протяжении около двух часов на поле пытались реанимировать Герасимчука, однако им это не удалось.

Читайте такжеВ Одессе умер известный футболист НечаевЗасядько отметил, что не был на матче, во время которого футболисту стало плохо, однако знает о произошедшем со слов друзей.

Собеседник поделился, что матч начался около 12:50, и Герасимчук после первого тайма сказал, что больше не выйдет на поле, поскольку ему плохо.

"...Ребята согласились, а он пошел отдохнуть. Уже когда начался второй тайм, Андрей вышел на улицу из помещения и потерял сознание, упал на траву. К нему сразу подбежали люди. Игроки остановили матч и вызвали скорую помощь", – добавил он.

Представитель команды подчеркнул, что скорая приехала через пять минут после вызова, поскольку находилась недалеко от стадиона.

"...Медики более полутора часов проводили реанимацию на поле, потому что не могли перевезти в больницу, пока он не будет подавать признаки жизни. Вроде бы удавалось его вернуть, но как только они переставали реанимировать, то ему становилось хуже. В результате, наш коллега, друг умер", – сказал Засядько.

Тело отправили на экспертизу в Тернополь. Похороны Герасимчука запланированы на 17 августа.

Кто такой Андрей Герасимчук – что известно о футболисте

Андрей Герасимчук родом из села Якимовцы. Два года назад футболист женился. Спортсмен вместе с женой жил в селе Татаринцы.

Автор: Екатерина Присяжнюк