Сегодня в суде проходят прения.

В Богунском районном суде Житомира проходит очередное судебное заседание по делу о расстреле семерых людей на пруду в селе Новоселица Житомирской области в мае 2020 года.

Как сообщает корреспондент УНИАН, сегодня в суде проходят прения.

На заседание родные погибших участников АТО пришли в черных футболках с их портретами.

Читайте такжеМассовое убийство АТОшников на Житомирщине: родственники погибших хотят получить по два миллиона гривен компенсацийВ начале заседания представители потерпевших подняли вопрос об экспертизах, которые были проведены. Также они хотели задать вопрос подозреваемому в убийстве арендатору пруда Анатолию Захаренко, однако он отказался. Мужчина сказал, что будет отвечать только на вопросы судей.

Массовое убийство участников АТО возле пруда на Житомирщине

22 мая 2020 года на берегу пруда недалеко от села Новоселица Попельнянского района Житомирской области у арендатора водоема Анатолия Захаренко возник конфликт со знакомыми.

Во время конфликта мужчина из охотничьего ружья убил 7 человек. Среди убитых – бывшие участники АТО, военнослужащие Нацгвардии и волонтеры. Одному из мужчин удалось скрыться с места происшествия и сообщить о нем в полицию.

Подозреваемый в убийстве задержан и находится под стражей.

Во время одного из заседаний суда Захаренко заявил, что причиной массового убийства стал спор и угрозы ему, и он стрелял в целях самозащиты.

В уголовном производстве было назначено порядка 200 экспертиз. По результатам психиатрического обследования, Захаренко признали вменяемым.

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Автор: Марина Чорноштан