цей матеріал доступний українською

Энергоатому нечем платить зарплаты – профсоюз

16:10, 07 апреля 2020
Разное
289 0
Долги перед ГП "НАЭК "Энергоатом" за произведенную электроэнергию привели к финансовым проблемам в компании / Фото УНИАН

Долги перед ГП "НАЭК "Энергоатом" за произведенную электроэнергию привели к возникновению следующих финансовых проблем компании: задержка с выплатой заработной платы, задолженность по выплате налогов и процентов по кредитам, задержка оплаты покупки свежего ядерного топлива и др.

Читайте такжеЭнергоатом: критическая ситуация на энергорынке требует немедленных и решительных действий

Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил заместитель председателя Профсоюза работников атомной энергетики и промышленности Украины Алексей Лич.

"Кроме задержки выплаты з/п в полном объеме, появилась задолженность по оплате налогов, процентов по кредитам, оплаты за СЯТ (свежее ядерное топливо. – Ред.), оплаты подрядчикам, что несет дополнительный груз в виде штрафных санкций, делает ситуацию катастрофической", – написал он, добавив, что к такой ситуации привели неплатежи по рынку и падение потребления электроэнергии.

Заместитель председателя Атомпрофсоюза также отметил, что 6 апреля он обсудил сложную ситуацию в компании с и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Виталием Шубиным.

"Проинформировал о сложной ситуации в "Энергоатоме". Он (Шубин. – Ред.) проинформировал о действиях, предпринимаемых Министерством. Надеюсь, что они будут успешными", – добавил Лич.

Как сообщало агентство ExPro, 2 апреля "Энергоатом-Трейдинг" опубликовал оценку долга ГП "Гарантированный покупатель" перед компанией за февраль-март 2020 года на уровне 5 млрд грн (подтвержденный долг за февраль – 3 млрд грн), вместе с тем долг НЭК "Укрэнерго" перед "Энергоатомом" за урегулирование небалансов составляет 400 млн грн. Данные долги, согласно сообщению трейдингового подразделения, негативно влияют на финансовое состояние генерирующей компании.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter