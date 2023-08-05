За пределами населенных пукнтов по-прежнему можно будет ездить, тренироваться и проводить соревнования.

Авторы зарегистрированного в Верховной Раде Украины законопроекта об административной ответственности для водителей громких спорткаров разъяснили, в каких случаях наказания не будет.

Об этом говорится в Telegram главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии - одного из авторов законопроекта № №9564.

"Хочу заранее успокоить спортивное сообщество автогонщиков. Автомобили с превышением допустимого уровня шума будут запрещены только в населенных пунктах. За пределами по-прежнему сможете тренироваться и проводить соревнования", - написал Арахамия.

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Для "гонщиков" в городах и других населенных пунктах, отметил он, предлагается установить административную ответственность.

"Многие люди видели расследование Михаила Ткача о том, как в Киеве во время войны гоняют на тюнингованных машинах. Еще больше людей вздрагивают каждый раз, когда слышат звук работы прямоточных глушителей. И это не только военные. "Гонщикам" запрещено гонять в городах во время военного положения. Но они продолжают это делать, не понимая, что времена изменились, сегодня крут тот, кто носит форму, а не тот, кто газует на светофорах. И что громкие звуки травмируют людей, которые слышали войну", - прокомментировал Арахамия.

Поэтому, отметил нардеп, с коллегами зарегистрировали законопроект, который устанавливает административную ответственность за эксплуатацию транспортных средств с превышением допустимого уровня шума. За это будет штраф 17 000 грн., за повторное – 34 000 с лишение прав до 6 месяцев.

Штрафы для гонщиков

Как сообщал УНИАН, вчера, 4 августа, в ВРУ группа депутатов зарегистрировала проект закона О внесении изменений в Кодекс Украины Об административных правонарушениях относительно усовершенствования административной ответственности за управление или эксплуатацию транспортных средств с превышением допустимого уровня шума (№9564).

Согласно пояснительной записке, во время военного положения такие шумовые звуки похожи на звуки вражеских беспилотных летальных аппаратов "Шахедов", дронов и создают представление об авиационной и ракетной опасности, отвлекая Вооруженные Силы Украины и правоохранителей.

Также отмечается, что так называемые "прямоточные глушители", "двойные спортивные системы" и другие технические девайсы не предусмотрены конструкцией транспортных средств и производителями становятся факторами нарушения тишины и покоя граждан, вызывают недовольство общества.

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