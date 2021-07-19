Речь идет о праздновании 8 Марта и Дня Конституции.

В Украине в следующем году могут сделать выходными 7-8 марта, а также 27-28 июня, перенеся рабочие дни на ближайшие после праздников субботы.

Об этом говорится в проекте распоряжения Кабинета министров.

Как отмечается в документе, для рационального использования рабочего времени и создания благоприятных условий для празднования в 2022 году 8 марта – Международного женского дня и 28 июня – Дня Конституции Украины, правительство будет рекомендовать работодателям перенести рабочие дни.

В частности, рекомендуется перенести рабочие дни с понедельника 7 марта на субботу 12 марта и с понедельника 27 июня на субботу 2 июля.

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Как ранее сообщал УНИАН, последний месяц лета подарит нам не только жаркие дни, но и множество важных событий. Некоторые из них станут причиной официальных выходных.

Третий месяц лета подарит нам 21 рабочий и 10 выходных дней. В частности, 24 августа мы отмечаем День Независимости Украины, который в этом году выпадает на вторник. Поэтому понедельник, 23 августа, будет также выходным днем, но переносится на субботу - 28 августа.

День Независимости Украины подарит целых 4 выходных: 21, 22, 23 и 24 августа. Традиционно остаются нерабочими субботы и воскресенья: 1, 7-8, 14-15 и 29 августа.

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Автор: Анна Нагорная