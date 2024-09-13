'Пункты пропуска на границе с Румынией и Молдовой остаются ключевыми маршрутами для перевозки грузов', - руководитель Одесской таможни Юрий Чердынцев

Запуск именно совместного пропускного пункта предоставило возможность уменьшить количество остановок автотранспорта.

За 8 месяцев 2024 года товарооборот в зоне деятельности Одесской таможни увеличился на треть и составил 15,4 млрд. долл. США. В течение 8 месяцев в госбюджет перечислено 22 млрд грн. таможенных платежей, администрируемых Одесской таможней. Положительная тенденция наблюдается как по отношению к экспортным операциям, которые выросли на 3,2 млрд. долл. США, так и импортных, объемы которых по отношению к первым 8 месяцам 2023 года увеличились на 0,5 млрд. долл. США.

Стратегически важным остается совместный контрольный пункт пропуска для автомобильного сообщения "Рени-Джюрджюлешть". Через него проходит около 150 грузовиков экспортной и импортной продукции в сутки. Запуск именно совместного пропускного пункта позволил уменьшить количество остановок автотранспорта на контрольные процедуры при пересечении границы и увеличил фактическую пропускную способность пропускных пунктов. С началом осуществления совместного контроля пропущено почти 12 тысяч различных видов автотранспорта. Границу пересекли более 55,5 тысяч граждан.

Об этом сообщил глава соответствующей структуры Юрий Чердынцев во время во время заседания региональной таможенной координационной группы Молдова-Румыния-Украина по оптимизации грузопотока и инициативы "Пути солидарности" между ЕС и Украиной, которое организовала EUBAM в Кишиневе.

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Мероприятие состоялось под председательством главы миссии EUBAM Славомира Пихора. В заседании координационной группы приняли участие представители таможенных служб Украины, Румынии и Молдовы, пограничных ведомств Молдовы и Румынии, министерства сельского хозяйства, министерства инфраструктуры, ассоциации международных автомобильных перевозчиков Молдовы и др.

Также стороны обсуждали возможность оптимизации процедур таможенного контроля, исключение дублирования таможенных процедур в смежных пунктах пропуска и возможности обмена данными результатов таможенного контроля для ускорения времени таможенного оформления и улучшения его качества.

"Преимущества принципа "две границы - одна остановка" очевидны. В них на собственном опыте ежедневно убедятся как водители грузовиков, так и пассажиры автобусов, для которых отведена специальная полоса с терминалом. Мы очень ценим ту поддержку, которую оказывают наши международные партнеры. И даже в такое сложное для нашей страны время, мы продолжаем активно осуществлять экспортно-импортные операции, проводить работу по улучшению условий обслуживания на пунктах пропуска, а также увеличение объемов товаропотоков и пропускной способности пунктов пропуска", - подчеркнул руководитель Одесской таможни Юрий Чердынцев.