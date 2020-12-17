В совет войдут малые предприниматели из каждого региона, представители правительства и Офиса президента.

Президент Украины Владимир Зеленский создает координационный совет, целью которого является наработка законодательных изменений по комплексному решению проблем микробизнеса.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

В этот совещательный орган при президенте Украины войдут представители микробизнеса из каждого региона, представители союзов и объединений предпринимателей малого и среднего бизнеса, независимые эксперты, представители правительства и Офиса президента Украины.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак возглавит координационный совет и лично будет модерировать диалог с представителями предпринимателей. По его словам, в результате должны быть наработаны компромиссные законодательные изменения относительно налоговой нагрузки, администрирование сбора налогов, в частности детали использования РРО.

По его убеждению, Зеленский осознает социальную функцию системы упрощенного налогообложения и важность микро - и малого бизнеса для социальной и политической стабильности в Украине.

Первое заседание Координационного совета в формате видеоконференции запланировано на 18 декабря.

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Протесты ФОПов: что происходит

15 декабря в центре Киева на Майдане Незалежности началась акция протеста представителей движения «SaveФОП», которые требовали отменить карантин для малого и микробизнеса и принять законопроекты № 3853-1 (2), № 3993, направленные на защиту упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности.

Правоохранители снесли палатки ФОП на Майдане, произошла стычка с применением слезоточивого газа и светошумовых гранат. По данным пресс-службы полиции Киева, во время акции в центре Киева пострадали около 40 правоохранителей.

16 декабря акция предпринимателей на Майдане продолжилась. Они заявили о намерении проводить ее мирным путем.

В то же время полиция не разрешает заносить на территорию Майдана Незалежности пищевые продукты и пенопласт.

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Автор: Олег Давыгора